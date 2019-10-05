04 октября 2019

Суд арестовал в России все имущество основателя крупного инвестфонда Майкла Калви

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Майкл Kалви остался без имуществаФото: «Бизнес-секреты: Майкл Калви», YouTube, скриншот

Все российское имущество основателя Baring Vostok Майкла Калви арестовано по решению суда. При этом под арест попала собственность и других фигурантов уголовного дела, в том числе и квартиры, в которых проживают дети.

«Защита будет обжаловать арест», — заявил «Интерфаксу» адвокат Калви Дмитрий Клеточкин. Он уточнил, что арест наложен на «все, что находится в России».

В пресс-службе инвестфонда отметили, что арест имущества произошел спустя семь месяцев после ареста в отсутствие каких-либо активных следственных действий, пишет RT. «Суд решил арестовать квартиры, в которых живут жены и несовершеннолетние дети наших коллег…», — подчеркнули в фонде. Арест имущества, по словам адвокатов, негативно может отразиться на состоянии семей их подзащитных, так как сами обвиняемые сейчас не могут финансово поддерживать своих родных, некоторым с момента ареста еще не предоставили ни одного свидания.

В феврале Москве были задержаны основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Kалви, директор по инвестициям компании Иван Зюзин, экс-председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров. Их подозревают в крупном мошенничестве на 2,5 млрд рублей.

Сотрудники инвестфонда позже опубликовали открытое письмо на имя президента России Владимира Путина, в котором попросили взять под личный контроль уголовное дело в отношении Калви.

Инвестиционная компания Baring Vostok занимается прямыми инвестициями в России и странах СНГ. Фонд владеет контрольным пакетом акций банка «Восточный», а также имеет доли в таких компаниях, как OZON, «Вкусвилл», Etalon Group, Gett, «ЭР-Телеком» и «Новомет».

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