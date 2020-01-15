Поклонская рассказала, чего ждет от послания Путина

Наталья Поклонская требует пересмотреть стандарты производства лекарств Фото: Прокуратура Республики Крым

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию должен поднять тему качества лекарств, производимых в России. Такой совет главе государства дала депутат Госдумы Наталья Поклонская.

«Почему лечиться препаратами, которые лежат на полках в аптеках по всей стране, порой просто невозможно?» — заявила Поклонская в своем telegram-канале. По словам парламентария, на данный момент производители ставят во главу угла прибыль, а не здоровье россиян.



«Фармацевты должны понимать: они не просто зарабатывают деньги, а спасают людей. От этого зависит и продолжительность жизни россиян», — указала Поклонская. Депутат надеется, что в ходе президентского послания прозвучат установки для профильных министерств и надзорных органов, отслеживающих качество лекарств.

Ранее Минпромторг РФ предложил снизить долю отечественных лекарств на российским рынке. По оценкам ведомства, целевые показатели на 2020 год должны быть снижены на 18%, поскольку предпосылок к резкому росту присутствия российских препаратов на прилавках аптек пока не предвидится.