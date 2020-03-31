Бизнес перечислил меры, которые помогут ему пережить коронавирус

Поддержка властей поможет предпринимателям выплатить зарплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Меры, предпринятые властями РФ в последнюю неделю, помогут россиянам и бизнесу пережить кризис, вызванный осложнением ситуации с коронавирусом. Таким мнением с URA.RU поделился Александр Калинин, президент «Опоры России» (объединяет малый и средний бизнес).

Калинин перечислил принятые властями меры поддержки, которые станут наиболее полезными для бизнеса. По его словам, очень важны введение отсрочки по кредитам на полгода для малого и среднего предпринимательства (МСП) и массовая выдача кредитов под 0% годовых, которые позволят бизнесу платить зарплаты сотрудникам. «Также важно, что на полгода переносятся сроки оплаты налогов для наиболее пострадавшего бизнеса. Отсрочка будет дана на таких условиях, что ее не надо будет бегать и оформлять. Важна новая ставка по социальным взносам в 15% — эта мера оставит у бизнеса до конца года около 300 млрд рублей», — отметил Калинин.

Российская экономика никогда не оказывалась в ситуации, подобной сегодняшней, а потому у властей не было готовых рецептов выхода из кризиса, рассказал агентству профессор ВШЭ Александр Шпунт. По его словам, в таких экстренных условиях власти смогли принять меры, которые оказались «совершенно необходимы» для россиян. Эксперт прогнозирует, что некоторые из введённых мер могут оказаться постоянными: «Возможно, снижение социальных выплат для МСП с 30% до 15% окажется настолько стимулирующим фактором для экономики, что его сделают постоянным».

Руководству страны придется корректировать политику в условиях развивающегося кризиса, считает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Если самоизоляция продлится 6-7 недель, то не очень понятно, как работодатели будут платить зарплаты людям, которые месяц не работают. А если у этих людей закончатся деньги, на что они будут покупать еду?», — задается вопросом эксперт. По его словам, регионам нужно вводить свои программы поддержки населения и запрашивать на них деньги у федерального центра.

По мнению Александра Шпунта, у страны есть резервы, чтобы продолжать антикризисную политику: «Среди всех экономик группы БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР), за исключением Китая, Россия вошла в нынешний кризис с лучшими финансовыми показателями и резервами. Мы можем позволить себе потратить деньги из резервных фондов».

Президент Владимир Путин 25 марта выступил с обращением к нации из-за коронавируса. Глава государства объявил о введении социальных и экономических мер, призванных поддержать население на время действия карантина. Ряд дополнительных распоряжений были даны президентом 30 марта в ходе общения с полпредами.