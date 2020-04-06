Главный ветеринарный врач России оценил угрозу коронавируса для домашних животных

Животные из зоопарка, а также кошки и собаки могут заразиться коронавирусом. Об этом рассказал заместитель руководителя Россельхознадзора, главный ветеринарный врач РФ Николай Власов.
«Есть следующие варианты заражения: зоопарковых животных, кошек и собак», — цитирует Власова «Ридус». Также он отметил, что в самых южных районах страны подхватить инфекцию могут змею и летучие мыши. Однако, по мнению врача, судить о рисках коронавируса для животных пока рано, потому что о нем нет достаточной информации.
Минимальной угрозу коронавируса для питомцев считает ветеринар высшей категории Михаил Шеляков. По его мнению, в организм животного вирус может попасть только при мутации, однако такие случаи единичны. При этом питомцы могут быть переносчиками вируса и передать его другому человеку, считает врач. Сами же животные, говорит он, гораздо легче переносят «свои» коронавирусы. «Вирус, впрочем, может мутировать и вызывать инфекционный перитонит у кошек, но такие случаи тоже нечасты», — уточняет Шеляков.
Ранее ученые из Китая обнаружили, что кошки могут болеть коронавирусом. У бродячих животных были выявлены антитела, уничтожающие клетки инфекции, что говорит о заражении.
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