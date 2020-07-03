Бабкина рассказала, что чувствовала во время комы при COVID

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О госпитализации Надежды Бабкиной стало известно в начале апреля. Врачи давали неутешительные прогнозы о состоянии ее здоровья — ее вводили в искусственную кому и подключали к аппарату ИВЛ . Врач заявил, что перенесшая коронавирус находится в зоне риска и вполне может заболеть снова . Если можно так говорить, она подхватила вирус в небольшом количестве, добавил он.

«Голоса никакого не слышала, но насчет света у меня была большая центрифуга», — вспоминает Бабкина. По словам артистки, в какой-то момент центрифуга остановилась, и она увидела серебристый свет, после чего услышала голоса медиков и пришла в сознание.

Народная артистка РСФСР видела свет в конце тоннеля и странную центрифугу во время медикаментозной комы, в которой находилась при коронавирусе. Об этом артистка рассказала на Youtube-шоу «Музыкалити» юмориста Максима Галкина.

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