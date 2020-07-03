02 июля 2020

Бабкина рассказала, что чувствовала во время комы при COVID

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Бабкина видела странную центрифугу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Народная артистка РСФСР видела свет в конце тоннеля и странную центрифугу во время медикаментозной комы, в которой находилась при коронавирусе. Об этом артистка рассказала на Youtube-шоу «Музыкалити» юмориста Максима Галкина.

«Голоса никакого не слышала, но насчет света у меня была большая центрифуга», — вспоминает Бабкина. По словам артистки, в какой-то момент центрифуга остановилась, и она увидела серебристый свет, после чего услышала голоса медиков и пришла в сознание.

О госпитализации Надежды Бабкиной стало известно в начале апреля. Врачи давали неутешительные прогнозы о состоянии ее здоровья — ее вводили в искусственную кому и подключали к аппарату ИВЛ. Врач заявил, что перенесшая коронавирус находится в зоне риска и вполне может заболеть снова. Если можно так говорить, она подхватила вирус в небольшом количестве, добавил он.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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