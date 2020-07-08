США были получателями секретных данных, которые якобы передавал Иван Сафронов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

Следствие считает, что Соединенные Штаты Америки были конечными получателями секретных сведений, которые советник главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом журналистам рассказал его адвокат Иван Павлов.

«США упоминаются в уголовном деле. Штаты указаны как государство, которое получило эти сведения от Сафронова через спецслужбы Чехии», — приводит РИА «Новости» слова Павлова. Дело, по его словам, было возбуждено вчера, 6 июля, но оно уже состоит из семи томов. Это говорит о том, что за Сафроновым «очень долго следили».

По данным ТАСС, следствие провело экспертизу по уголовному делу, которая подтвердила факт разглашения гостайны. В госкорпорации при этом ранее говорили, что уголовное дело не связано с работой Сафронова в Роскосмосе, у него не было доступа к закрытой информации госкорпорации.

Ивана Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене. Вечером того же дня суд арестовал журналиста на два месяца. Обвинение ему планируют предъявить в понедельник. Следствие считает, что подозреваемый передавал военно-техническую информацию о поставках оружия России на Ближний Восток и Африку спецслужбам Чехии, затем секретные данные уходили в США.

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