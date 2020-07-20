Стало известно, получил ли Путин вакцину от коронавируса

Владимир Путин не может употреблять несертифицированную вакцину, говорит Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент России Владимир Путин еще не получил вакцину от коронавируса, потому что она не сертифицирована. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время конференц-колла с журналистами.

Представитель Кремля отметил, что вакцина от коронавируса получила сертификацию в России. «Главе государства, наверное, не совсем хорошо употреблять несертифицированную вакцину», — сказал Песков.

При этом Песков подтвердил, что в России существует тестовая вакцина от COVID-19. При этом сам пресс-секретарь не делал прививку, потому что уже переболел. Делал ли ее кто-либо из топ менеджеров, представителю Кремля неизвестно.

Ранее Bloomberg сообщил, что политической и предпринимательской элиты России с апреля был доступ к экспериментальной вакцине. Отмечается, что вакцина досталась ряду топ-менеджеров алюминиевой компании «Русал» и химического холдинга «Фосагро». В Минздраве ответили, что до завершения клинических испытаний это невозможно.

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