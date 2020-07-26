25 июля 2020

Депздрав Москвы: витамины не помогут в борьбе с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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V межрегиональная агропромышленная выставка УрФО. Екатеринбург, капуста, овощи
Россиянам следует отдавать предпочтение овощам и фруктам Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Употребление витаминов большими дозами не поможет сформировать стабильный иммунитет в короткие сроки и защитить организм от коронавируса. Вместо того чтобы принимать какие-либо препараты, полезнее будет питаться свежими овощами и фруктами. Об этом заявил внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Летом, по возможности, нужно потреблять большее количество сезонных свежих овощей и фруктов. Это в целом укрепляет иммунитет, дает определенный запас витаминов и здоровья, в том числе на предстоящий период, когда есть серьезная опасность заразиться», — рассказал Тяжельников в эфире радиостанции «Говорит Москва». Также медик посоветовал проводить больше времени на открытом воздухе, но соблюдать определенные правила, чтобы не сгореть и не перегреться на солнце.

На сегодняшний день в России выявлено около 812,5 тысяч заболевших COVID-19. Ранее Тяжельников напомнил, что характерными симптомами коронавируса являются потеря обоняния и потеря чувства вкуса. Вместе с тем в Минздраве РФ заявили, что повторения весенней эпидемии COVID-19 в больших масштабах в России не ожидается. По мнению эпидемиолога Николая Брико, вскоре вирус адаптируется к людям и болезнь будет протекать легче, пишет «Царьград».

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Здоровье Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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