Депздрав Москвы: витамины не помогут в борьбе с коронавирусом

Употребление витаминов большими дозами не поможет сформировать стабильный иммунитет в короткие сроки и защитить организм от коронавируса. Вместо того чтобы принимать какие-либо препараты, полезнее будет питаться свежими овощами и фруктами. Об этом заявил внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
«Летом, по возможности, нужно потреблять большее количество сезонных свежих овощей и фруктов. Это в целом укрепляет иммунитет, дает определенный запас витаминов и здоровья, в том числе на предстоящий период, когда есть серьезная опасность заразиться», — рассказал Тяжельников в эфире радиостанции «Говорит Москва». Также медик посоветовал проводить больше времени на открытом воздухе, но соблюдать определенные правила, чтобы не сгореть и не перегреться на солнце.
На сегодняшний день в России выявлено около 812,5 тысяч заболевших COVID-19. Ранее Тяжельников напомнил, что характерными симптомами коронавируса являются потеря обоняния и потеря чувства вкуса. Вместе с тем в Минздраве РФ заявили, что повторения весенней эпидемии COVID-19 в больших масштабах в России не ожидается. По мнению эпидемиолога Николая Брико, вскоре вирус адаптируется к людям и болезнь будет протекать легче, пишет «