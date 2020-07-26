Депздрав Москвы: витамины не помогут в борьбе с коронавирусом

Россиянам следует отдавать предпочтение овощам и фруктам Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Употребление витаминов большими дозами не поможет сформировать стабильный иммунитет в короткие сроки и защитить организм от коронавируса. Вместо того чтобы принимать какие-либо препараты, полезнее будет питаться свежими овощами и фруктами. Об этом заявил внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Летом, по возможности, нужно потреблять большее количество сезонных свежих овощей и фруктов. Это в целом укрепляет иммунитет, дает определенный запас витаминов и здоровья, в том числе на предстоящий период, когда есть серьезная опасность заразиться», — рассказал Тяжельников в эфире радиостанции «Говорит Москва». Также медик посоветовал проводить больше времени на открытом воздухе, но соблюдать определенные правила, чтобы не сгореть и не перегреться на солнце.