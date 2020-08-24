Раскрыт секрет зажигательного предвыборного танца Ельцина

Сергей Лисовский рассказал о танце Бориса Ельцина в 1996 году Фото: ФОТО: семейный архив Юрасовых

Первый президент России Борис Ельцин станцевал на предвыборном концерте в 1996 году по собственной инициативе. Об этом заявил организатор его предвыборной программы, сенатор от Курганской области Сергей Лисовский.

Сенатор вспомнил, что предложил предвыборному штабу, чтобы Ельцин вышел на сцену перед молодежью. «Он увидел этот зал, мы тогда собрали почти миллион человек на Васильевском спуске. И эта атмосфера общего единения людей его завела», — рассказал в интервью Lenta.ru Лисовский. По его словам, первый президент РФ сам выбрал артиста, под чью музыку он бы появился перед людьми. Им оказался Евгений Осин, отметил Лисовский.

В 1996 году в России прошли вторые выборы президента. Победу на них в двух турах одержал Борис Ельцин. После первого тура он набрал 35,32% голосов, после второго — 53,82%.

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