Россиянам продолжат перечислять пенсии на карту «Мир»

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ЦБ продлит срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир» до 31 декабря Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Банк России продлит срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир» до конца года. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

Как отметила Бакина, большинство пенсионеров уже были переведены на карту «Мир» и пользуются ей. Однако такие карты получили еще не все. «Поэтому мы приняли решение продлить данный срок до конца текущего года, то есть до 31 декабря», — заявила представитель ЦБ в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее стало известно, что с 1 октября россияне смогут получать пенсии и детские пособия только на карту платежной системы «Мир». При этом сохранится возможность получения выплат наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязана банковская карта. В соцсетях новость восприняли прохладно — россияне напомнили законодателям о праве выбора и заподозрили, что найдутся те, кто подзаработает на нововведении.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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