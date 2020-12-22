Полиция получит доступ к врачебной тайне россиян

Полиция России будет получать данные о пациенте, личность которого не смогли установить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врачебная тайна будет передаваться в МВД России, если пациент не может сообщить данные о своей личности или если есть основания полагать, что он попал в больницу в результате преступления. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

«[В МВД России будет отправляться информация о] поступлении пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в результате противоправных действий», — говорится в тексте закона, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Также информация о пациенте будет отправляться в МВД, если человек, попавший в больницу, не может сообщить данные о своей личности. Если врачи зафиксировали смерть пациента, личность которого не установлена, сведения о нем также попадут в полицию.

Ранее сообщалось, что врачи в РФ смогут рассказывать о жизни детей родителям или опекунам. Для этого им не нужно спрашивать разрешения у подростка от 15 до 18 лет.