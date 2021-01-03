В Гидрометцентре предупредили об аномальной зиме в России

Роман Вильфанд уверен. что в России установится теплая погода в январе и феврале Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В России ожидается необычно мягкая и теплая зима. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«[В России ожидается] мягкий вариант зимы, конечно, температура выше нормы», — цитирует РИА «Новости» Вильфанда. По его словам, на следующей неделе в некоторых регионах России установится дневная температура около пяти-шести градусов ниже нуля. Ночью похолодает сильнее — до минус десяти градусов.

Вильфанд отметил, что зима в России будет аномально теплой, но температура в среднем будет ниже, чем в начале января. Вильфанд уверен, что не стоит ждать холодов к Рождеству.

По данным сервиса Gismeteo, в Екатеринбурге в ближайший месяц температура воздуха прогреется до -9 градусов. Однако в середине января похолодает до -23 градусов. В Челябинске и Перми весь январь ожидаются осадки и температура до -22 градусов. В Кургане через две недели потеплеет до -5 градусов. В Тюмени на весь январь установится дневная температура около -20 градусов. В ЯНАО и ХМАО ожидаются зимние температуры до -32 градусов.

Ранее сообщалось, что зимы в России станут теплее. Также увеличится количество осадков, что приведет к сильным паводкам и половодьям. Департамент транспорта Москвы сообщил о сильном гололеде в Москве после потепления, передает RT.