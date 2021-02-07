МИД РФ удивил контраст слов Борреля в Москве и в Брюсселе

В Министерстве иностранных дел России удивились тому, как глава дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Боррель оценил итоги своего визита в Москву. Как отметили в ведомстве, его слова в блоге сильно контрастируют с его же заявлениями, сделанными в РФ.
«Главе евродипломатии после прилета в Брюссель, видимо, объяснили как нужно было расставить акценты во время визита в Россию», — отметили в МИД РФ, заявление ведомства приводит ТАСС. По словам российских дипломатов, оценка Борреля итогов визита сильно контрастирует с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве. В МИД подчеркнули, что Боррель «имел все возможности сразу же дать собственную оценку» визиту на итоговой пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
В своем блоге Боррель указал, что Евросоюз может ввести новые санкции в отношении России. Он также указал, что хотел донести до своих российских коллег мнение Евросоюза о происходящих в России событиях, а также помочь подготовить возможные обсуждения о возобновлении диалога. Но российский дипломатический корпус этой возможностью не воспользовался, пишет телеканал 360.
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