07 февраля 2021

МИД РФ удивил контраст слов Борреля в Москве и в Брюсселе

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Международный Форум Добровольцев в Москве на ВДНХ. Москва, лавров сергей, портрет, гримаса
На встрече с Сергеем Лавровым (на снимке) Жозеп Боррель говорил совсем по-другому Фото: Владимир Андреев

В Министерстве иностранных дел России удивились тому, как глава дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Боррель оценил итоги своего визита в Москву. Как отметили в ведомстве, его слова в блоге сильно контрастируют с его же заявлениями, сделанными в РФ.

«Главе евродипломатии после прилета в Брюссель, видимо, объяснили как нужно было расставить акценты во время визита в Россию», — отметили в МИД РФ, заявление ведомства приводит ТАСС. По словам российских дипломатов, оценка Борреля итогов визита сильно контрастирует с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве. В МИД подчеркнули, что Боррель «имел все возможности сразу же дать собственную оценку» визиту на итоговой пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В своем блоге Боррель указал, что Евросоюз может ввести новые санкции в отношении России. Он также указал, что хотел донести до своих российских коллег мнение Евросоюза о происходящих в России событиях, а также помочь подготовить возможные обсуждения о возобновлении диалога. Но российский дипломатический корпус этой возможностью не воспользовался, пишет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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