В Кремле объяснили внеочередную учебу вице-губернаторов

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков сообщил, что вице-губернаторов собрали для совершенствования управленческих навыков Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Российских вице-губернаторов собрали на учебу в подмосковном «Сенеже» для совершенствования навыков руководства в различных сферах, ответил URA.RU во время конференц-колла представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что занятия не являются внеплановыми.

«Обучение в „Сенеже“ идет регулярно и в разных формах. Это просто продолжение работы с региональными руководителями. Программа совершенствования навыков работы в различных сферах для руководящих кадров. Работа была, есть и будет продолжаться», — сказал Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

Источники URA.RU ранее сообщили, что администрация президента РФ организовала в подмосковном центре «Сенеж» внеплановую двухдневную учебу для вице-губернаторов. Первые занятия прошли 8 февраля. По словам участников, темой учебы стали протестная повестка, несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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