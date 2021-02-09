В Кремле объяснили внеочередную учебу вице-губернаторов

Дмитрий Песков сообщил, что вице-губернаторов собрали для совершенствования управленческих навыков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Российских вице-губернаторов собрали на учебу в подмосковном «Сенеже» для совершенствования навыков руководства в различных сферах, ответил URA.RU во время конференц-колла представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что занятия не являются внеплановыми.

«Обучение в „Сенеже“ идет регулярно и в разных формах. Это просто продолжение работы с региональными руководителями. Программа совершенствования навыков работы в различных сферах для руководящих кадров. Работа была, есть и будет продолжаться», — сказал Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

Источники URA.RU ранее сообщили, что администрация президента РФ организовала в подмосковном центре «Сенеж» внеплановую двухдневную учебу для вице-губернаторов. Первые занятия прошли 8 февраля. По словам участников, темой учебы стали протестная повестка, несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального.