Вице-губернаторов вызвали в Москву из-за протестов Навального

Из-за митингов в поддержку Алексея Навального (в центре), вице-губернаторов вызвали в Москву Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Дело Алексея Навального

В подмосковном центре «Сенеж» стартовало внеочередное двухдневное обучение кураторов внутренней политики из регионов, организованное администрацией президента РФ. Темой стали протестная повестка, акции в поддержку блогера Алексея Навального, сообщили URA.RU несколько вице-губернаторов на условиях анонимности. Один из выводов первого дня, 8 февраля: регионам поручили готовить актив в противовес уличному протесту.

«Обучение займет два дня. Темы: протестная повестка и как решать проблему с „улицей“ [несанкционированными акциями]», — сказал один из вице-губернаторов УрФО, курирующих политические вопросы. Эту информацию подтвердили еще двое его коллег. «Приехал смешанный состав. От некоторых регионов — вице-губернаторы, от некоторых — министры. Но это те люди, которые курируют работу с протестом», — добавил вице-губернатор.

«Молодая гвардия „Единой России“» станет помощником властей во время уличных протестов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По словам участника обучения, в числе выступавших перед чиновниками был Антон Демидов, руководитель проекта «Мобилизация», который реализует «Молодая гвардия „Единой России“» (МГЕР) в качестве альтернативы уличному протесту. «В регионах должен быть актив, который в любое время готов будет выйти на улицу для поддержки действующей власти. В рамках закона», — уточнил суть проекта один из участников, который участвовал в подготовке выступления.

Демидов имеет большой опыт организации массовых акций с участием молодежи во время работы главой «Волонтерской роты „Боевого братства“» — так его презентовали в МГЕР, сообщил URA.RU источник в организации. В октябре прошлого года после назначения куратором проекта «Мобилизация», он подтвердил сайту МГЕР, что «молодогвардейцы» и его организация «неоднократно участвовали» в совместных мероприятиях, которые «проходят в том числе на улице». «Такое объединение усилий — это шаг для укрепления нашей роли в уличной политической повестке. Нам нужно сделать ревизию мобилизационного потенциала МГЕР, скорректировать, а также усилить это направление работы», — объяснил он свои задачи.

Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков объяснил необходимость обучения тем, что в вся внутренняя политика вертикально интегрирована, и вице-губернаторы часто боятся что-то делать. «Если не отреагируешь — не получишь выговора. Проявишь инициативу — можешь получить выволочку. После митингов 23 и 31 января критиковали губернаторов, что с протестом работали только силовики. Видимо, сейчас собрали кураторов внутренней политики, чтобы объяснить, что манкировать не надо, нужно участвовать в процессе. И дали стратеги, как надо вести в таких ситуациях», — резюмировал эксперт.

Это второе обучение кураторов внутренней политики с начала года. В конце января им рассказывали о предстоящей избирательной кампании в Госдуму, по итогам которой «Единая Россия» должна получить конституционное большинство (более 301 депутата).

Несанкционированные митинги в поддержку Навального прокатились по России 23 и 31 января, спустя несколько дней после его задержания в аэропорту по прилету с лечения в Германии. ФСИН обвинила блогера в многократном нарушении условий приговора по делу о мошенничестве, согласно которому он получил 3,5 года условного срока. Суд изменил наказание на реальное — приговорил Навального к колонии.