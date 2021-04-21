Хакеры украли чертежи Apple и вымогают у корпорации деньги

В качестве доказательств хакеры опубликовали чертежи еще не выпущенной в производство модели MacBook Фото: Илья Московец © URA.RU

Хакерская группировка REvil сообщила о том, что украла у корпорации Apple чертежи новейших продуктов компании. Теперь киберзлоумышленники требуют выплатить им 50 миллионов долларов.

«Тайваньская компания Quanta Computer, один из основных поставщиков комплектующих для корпорации Apple, стала жертвой взлома хакерской группировки REvil», — пишет «Национальная служба новостей», ссылаясь на Bloomberg. Отмечается, что кибергруппировка, которая якобы базируется в России, взломала корпоративную систему Quanta Computer. В качестве подтверждения REvil опубликовали 15 чертежей еще не выпущенной в производство модели MacBook.

Теперь хакеры вымогают деньги у корпорации — до 1 мая она должна заплатить 50 миллионов долларов. Корпорация пока никак не ответила на требования.

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