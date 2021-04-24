Лукашенко заявил, что за его убийство предлагали 10 млн долларов

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Лукашенко, отдать честь, лукашенко александр
Лукашенко назвал цену, которую предложили за его жизнь Фото:

За устранение президента Белоруссии Александра Лукашенко заказчики готовы были заплатить 10 млн долларов. Об этом заявил сам Лукашенко на встрече с журналистами 24 апреля.

Как пишет агентство «БЕЛТА» со ссылкой на Лукашенко, чтобы ликвидировать президента, планировалось нападение на его загородную резиденцию. Организаторы преступления готовы были заплатить киллерам 10 млн долларов и еще миллион — снайперу. По словам Лукашенко, доказательства готовящегося преступления у него были, поэтому в Москве и состоялась операция по задержанию подозреваемых в подготовке госпереворота. «Мы за ними следили, они должны были приехать в Минск и провести эту операцию», — сказал Лукашенко. По данным Nation News, госпереворот должны были провести 9 мая. В этот же день на параде злоумышленники планировали убить главу страны.

Ранее Лукашенко заявил о подготовке декрета, которым определяется порядок перехода власти в республике в случае гибели президента. В соответствии с документом, преемником президента в этом случае становится Совет безопасности; он принимает решение о введении чрезвычайного положения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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