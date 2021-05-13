13 мая 2021

Вор в законе Пенсионер вышел на свободу

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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, зона, колония, тюрьма, нары, следственный изолятор, решетки на окнах, тюремная камера
Олег Шохирев отбывал срок за ОПГ и похищение человека Фото:
новость из сюжета
Противостояние воров в законе

На свободу вышел один из лидеров преступного сообщества Дальнего Востока «Общак», вор в законе Олег Шохирев (Леший, Малек или Пенсионер). Осужденный отбыл в заключении шестнадцать лет из назначенных двадцати.

«На этой неделе из мест заключения Самарской области освободился один из лидеров дальневосточного ОПС „Общак“, 46-летний вор в законе Олег Шохирев, более известный в криминальной среде как Леший, Малек или Пенсионер», — передает ИА «Прайм Крайм». Шохирев принадлежал к младшему поколению воров в законе, которые входили в окружение основателя «Общака» Евгения Васина (Джем).

Васин основал ОПГ в середине 80-х. «Общак» считался одной из самых жестоких группировок Дальнего Востока. В 90-е годы стал первой бандой, членов которых осудили за терроризм. В 2001 году Джема отравили в СИЗО, и группировкой стали руководить крестники авторитета, в том числе Шохирев. В 2005 году он стал первым вором в законе, которого осудили по статье «Организация преступного сообщества». Также Лешего признали виновным в похищении человека, уточняет РАПСИ.

Ранее в Армении задержали вора в законе, который руководил преступными группировками в исправительных колониях. Его коронавал криминальный авторитет Дед Хасан.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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