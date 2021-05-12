Задержан вор в законе, которого короновал Дед Хасан

В Армении задержали вора в законе Жиро Шаумянского (Жирайр Брутян), который руководил двумя тюремными группировками в местах лишения свободы. Он контролировал деятельность «смотрящих» и управлял всеми «назначениями».
По данным Генпрокуратуры Армении, которые приводит «Sputnik Армения», Жиро Шаумянский руководил группировками в уголовно-исправительных учреждениях «Армавир» и «Нубарашен». «Смотрящие» в них собирали деньги, в том числе с помощью азартных игр, и отправляли их Шаумянскому. Вор в законе получал долю от этой прибыли.
Брутяне решал вопросы «назначения» в группировке, мог приказать избить другого арестанта или организовать массовые беспорядки. Тем, кто выполнял его получения, предоставлялась дополнительная еда, сигареты и прочие привилегии.
Жиро Шаумянский коронован в 2011 году при участии вора в законе Деда Хасана (Аслан Усоян). В 2015 году Жирайр был раскоронован наследником Усояна, вором в законе Шакро Молодым (Захарий Калашов).
Ранее URA.RU сообщало, что в Турции был задержан соратник Деда Хасана, вор в законе Гия Гальский. Его пыталась выселить из квартиры экс-солистка «ТАТУ» Юлия Волкова, прибегнув к помощи чеченских коллекторов, которые оказывали на криминального авторитета давление по телефону.
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