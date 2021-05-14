В США назвали неожиданную версию гибели группы Дятлова

Предполагается, что группа Дятлова встретилась с ЦРУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Тайна перевала Дятлова

В США предположили, что причиной смерти группы Игоря Дятлова стало испытание секретного оружия или встреча с ЦРУ. Такое мнение высказал журналист американского издания The New Yorker Дуглас Престон.

«Или же группу „убили наемники“, вероятно, американские шпионы», — указано в публикации. По словам автора материала, есть минимум 75 версий смерти тургруппы. Престон отметил, что туристы также могли быть свидетелями испытаний секретного оружия. Об этом сообщает « Царьград ».

В последний момент в группу включили еще одного человека — Семена Золотарева. Автор предполагает, что он был агентом КГБ вместе с еще некоторыми участниками группы. По одной из версий, они должны были встретиться с сотрудниками ЦРУ и передать им дезинформацию во время похода. Но в американской разведке узнали про план, убили группу и запутали следствие. В материале указано, что версия сомнительна из-за странного выбора места для встречи с сотрудниками ЦРУ.

Ранее исследователь из Самары Андрей Шепелев высказал еще одну версию гибели группы Дятлова. Туристы могли умереть от взрыва мощной фотоосветительной бомбы-вспышки, которую сбросили с американского самолета-разведчика. В 1959 году над Северным Уралом летали самолеты-разведчики типа RB-47.

Группа Дятлова в 1959 году ушла в туристический поход по Северному Уралу. Участники умерли в полном составе. Выжил только один человек — Юрий Юдин, который сошел с маршрута из-за болезни. После официального расследования происшествие признали несчастным случаем, но из-за отсутствия точной информации о событии появилось много альтернативных версий причин гибели.