Даня Милохин выложил в Instagram фото в необычном образе
Фото:
Instagram Дани Милохина
Блогер Даня Милохин выложил в Instagram фотографии в женском образе. На кадрах он одет в наряд, который разделен на две части: розовое платье и деловой костюм.
Подписчики Милохина по-разному отреагировали на новый перформанс. Кто-то традиционно восхитился образом. Некоторые, напротив, посчитали это перебором и предрекли Милохину избиения.
Кому-то приглянулась идея блогера надеть «двойной» костюм
Фото:
скриншот Instagram
Некоторые подписчики заподозрили, что Милохин выбрал такой образ для премии МУЗ-ТВ
Фото:
скриншот Instagram
Среди фанатов Милохина нашлись те, кто посчитал такой образ перебором…
Фото:
скриншот Instagram
… и начали переживать о физической безопасности тиктокера
Фото:
скриншот Instagram
Фото:
скриншот Instagram
Поклонники Милохина открыли долгосрочное последствие коронавируса
Фото:
скриншот Instagram
Кто-то заподозрил Милохина в раздвоении личности
Фото:
скриншот Instagram
Фото:
скриншот Instagram
Фото:
скриншот Instagram
Ранее Милохин уже
выкладывал в Instagram фото в женском платье, чем спровоцировал резонанс среди звезд шоу-бизнеса. Спустя несколько месяцев экс-депутат гордумы Тюмени Игорь Ракша привел эти кадры в качестве примера «падения нравственности среди молодежи», а депутат Госдумы Виталий Милонов предложил обложить Милохина дополнительным налогом.
Подписывайтесь на URA.RU в
, Google News и на наш канал в Яндекс.Новости , следите за главными новостями России и Урала в Яндекс.Дзен и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей telegram-канале URA.RU ежедневной рассылке.