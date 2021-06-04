В соцсетях предрекли Милохину избиения из-за фото в платье. «Это уже перебор»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Даня Милохин выложил в Instagram фото в необычном образе Фото:

Блогер Даня Милохин выложил в Instagram фотографии в женском образе. На кадрах он одет в наряд, который разделен на две части: розовое платье и деловой костюм.

Подписчики Милохина по-разному отреагировали на новый перформанс. Кто-то традиционно восхитился образом. Некоторые, напротив, посчитали это перебором и предрекли Милохину избиения.

Кому-то приглянулась идея блогера надеть «двойной» костюм
Фото:
Некоторые подписчики заподозрили, что Милохин выбрал такой образ для премии МУЗ-ТВ
Фото:
Среди фанатов Милохина нашлись те, кто посчитал такой образ перебором…
Фото:
… и начали переживать о физической безопасности тиктокера
Фото:
Фото:
Поклонники Милохина открыли долгосрочное последствие коронавируса
Фото:
Кто-то заподозрил Милохина в раздвоении личности
Фото:
Фото:
Фото:

Ранее Милохин уже выкладывал в Instagram фото в женском платье, чем спровоцировал резонанс среди звезд шоу-бизнеса. Спустя несколько месяцев экс-депутат гордумы Тюмени Игорь Ракша привел эти кадры в качестве примера «падения нравственности среди молодежи», а депутат Госдумы Виталий Милонов предложил обложить Милохина дополнительным налогом.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...