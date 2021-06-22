Источник, близкий к Минобрнауки РФ, рассказал, что в правительстве разрабатывается программа, согласно которой в мозг людей будут вживляться чипы для прямой передач информации. Об этом сообщил «Коммерсант». Информация не нашла подтверждения у официальных лиц ведомства, однако новость взорвала соцсети.
Россияне начали иронизировать на тему чипирования. Некоторые готовы поставить себе микрокомпьютеры в мозг, если он хорошо ловит мобильную связь, другие хотят узнать, можно ли будет ездить с чипом в голове без навигатора. URA.RU собрало самые яркие реакции пользователей соцсетей на сообщение о чипировании населения России.
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