В соцсетях высмеяли слухи, что кабмин намерен чипировать россиян. «Захотелось сжигать вышки 5G»

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В Минобрнауки РФ уже опровергли сообщение о планах по чипированию населения, однако в соцсетях россияне продолжают шутить на эту тему Фото:

Источник, близкий к Минобрнауки РФ, рассказал, что в правительстве разрабатывается программа, согласно которой в мозг людей будут вживляться чипы для прямой передач информации. Об этом сообщил «Коммерсант». Информация не нашла подтверждения у официальных лиц ведомства, однако новость взорвала соцсети.

Россияне начали иронизировать на тему чипирования. Некоторые готовы поставить себе микрокомпьютеры в мозг, если он хорошо ловит мобильную связь, другие хотят узнать, можно ли будет ездить с чипом в голове без навигатора. URA.RU собрало самые яркие реакции пользователей соцсетей на сообщение о чипировании населения России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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