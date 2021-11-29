В Роспотребнадзоре объяснили фразу о «вычищении популяции»

Слова главы нижегородского Роспотребнадзора Наталья Кучеренко о «вычищении популяции» с помощью коронавирусных ограничений были не так интерпретированы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«„Вычищаем от инфекций“ имелось в виду. Так как охват тестированием позволяет выявить больных на раннем этапе заболевания, вовремя изолировать и начать лечение», — передает издание «Подъем» сообщение Роспотребнадзора.
Ранее Кучеренко заявила, что коронавирусные ограничения необходимы, так как они «вычищают нашу популяцию». «Мы можем говорить, что мы видим инфекцию, что она не спряталась. Что мы не просто закрыли глаза и, как страусы, опустили голову в песок, что мы вычищаем нашу популяцию. Проводим эпидмероприятия, изолируем, назначаем и так далее», — сказала Кучеренко.
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