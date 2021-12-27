Депутат Госдумы высмеял Чубайса за долги Роснано. «Надо перекреститься, что так мало»

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Заседание
Михаил Делягин назвал Анатолия Чубайса человеком с безупречной репутацией Фото:

Долг группы Роснано по облигациям в 70 млрд рублей, образовавшийся за время, когда госкорпорацией руководил Анатолий Чубайс, можно считать еще небольшим. Так иронично высказался об этом зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, работавший в 1990-е годы советником бывших первых вице-премьеров РФ Бориса Немцова и Юрия Маслюкова, когда те в разные годы занимали соответствующий пост.

«Надо перекреститься, что так мало — это же меньше миллиарда долларов. Кому и когда Чубайс обходился так дешево? Чубайс — это человек с безупречной и кристально чистой репутацией особого рода. Если там, где он прошел, пропало меньше миллиарда долларов, это нужно воспринимать, как новогодний подарок», — сказал Делягин в интервью редактору argumenti.ru.

Делягин также отметил «судьбоносные и прорывные» проекты Чубайса. «Они должны были нас сделать самой передовой страной мира и оставить позади Китай с Америкой. Все эти электросамокаты, черно-белые планшеты для школьников, которые оказались собраны все в том же Китае», — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Роснано» имеет госгарантии, но должна работать по рыночным законам и самостоятельно решать вопросы с кредиторами. Он также отметил, что «Роснано» по сути является венчурной компанией, часть проектов которой реализовано, а часть — нет.

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Долг группы Роснано по облигациям в 70 млрд рублей, образовавшийся за время, когда госкорпорацией руководил Анатолий Чубайс, можно считать еще небольшим. Так иронично высказался об этом зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, работавший в 1990-е годы советником бывших первых вице-премьеров РФ Бориса Немцова и Юрия Маслюкова, когда те в разные годы занимали соответствующий пост. «Надо перекреститься, что так мало — это же меньше миллиарда долларов. Кому и когда Чубайс обходился так дешево? Чубайс — это человек с безупречной и кристально чистой репутацией особого рода. Если там, где он прошел, пропало меньше миллиарда долларов, это нужно воспринимать, как новогодний подарок», — сказал Делягин в интервью редактору argumenti.ru. Делягин также отметил «судьбоносные и прорывные» проекты Чубайса. «Они должны были нас сделать самой передовой страной мира и оставить позади Китай с Америкой. Все эти электросамокаты, черно-белые планшеты для школьников, которые оказались собраны все в том же Китае», — подчеркнул он. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Роснано» имеет госгарантии, но должна работать по рыночным законам и самостоятельно решать вопросы с кредиторами. Он также отметил, что «Роснано» по сути является венчурной компанией, часть проектов которой реализовано, а часть — нет.
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