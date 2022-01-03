03 января 2022

Группа туристов провалилась под лед в Алтайском крае. Видео

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Виды Екатеринбург, тбо, пруд, мусор в воде, водоем, загрязнение окружающей среды, весна, экология, бытовой мусор, тает лед
Туристы хотели обойти очередь на смотровую площадку, но провалились под лед Фото:

Несколько человек провалились под лед озера Светлое (находится в Алтайском крае). Очевидцы сняли происшествие на видео.

«Группа туристов намеревалась обойти очередь на смотровую площадку — им хотелось посмотреть на зимующих на водоеме лебедей. Лед под ними [туристами] треснул. Среди провалившихся в воду были и дети», — приводит информацию «Пятый канал».

Глубина озера оказалась небольшой, так что люди смогли вылезти самостоятельно. Отмечается также, что во время инцидента никто не пострадал. Вход на смотровую площадку платный — 50 рублей.

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Несколько человек провалились под лед озера Светлое (находится в Алтайском крае). Очевидцы сняли происшествие на видео. «Группа туристов намеревалась обойти очередь на смотровую площадку — им хотелось посмотреть на зимующих на водоеме лебедей. Лед под ними [туристами] треснул. Среди провалившихся в воду были и дети», — приводит информацию «Пятый канал». Глубина озера оказалась небольшой, так что люди смогли вылезти самостоятельно. Отмечается также, что во время инцидента никто не пострадал. Вход на смотровую площадку платный — 50 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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