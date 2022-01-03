Несколько человек провалились под лед озера Светлое (находится в Алтайском крае). Очевидцы сняли происшествие на видео.
«Группа туристов намеревалась обойти очередь на смотровую площадку — им хотелось посмотреть на зимующих на водоеме лебедей. Лед под ними [туристами] треснул. Среди провалившихся в воду были и дети», — приводит информацию «Пятый канал».
Глубина озера оказалась небольшой, так что люди смогли вылезти самостоятельно. Отмечается также, что во время инцидента никто не пострадал. Вход на смотровую площадку платный — 50 рублей.
Несколько человек провалились под лед озера Светлое (находится в Алтайском крае). Очевидцы сняли происшествие на видео. «Группа туристов намеревалась обойти очередь на смотровую площадку — им хотелось посмотреть на зимующих на водоеме лебедей. Лед под ними [туристами] треснул. Среди провалившихся в воду были и дети», — приводит информацию «Пятый канал». Глубина озера оказалась небольшой, так что люди смогли вылезти самостоятельно. Отмечается также, что во время инцидента никто не пострадал. Вход на смотровую площадку платный — 50 рублей.