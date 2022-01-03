Группа туристов провалилась под лед в Алтайском крае. Видео 03 января 2022 в 22:54 Размер текста - 17 + Туристы хотели обойти очередь на смотровую площадку, но провалились под лед Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Несколько человек провалились под лед озера Светлое (находится в Алтайском крае). Очевидцы сняли происшествие на видео. «Группа туристов намеревалась обойти очередь на смотровую площадку — им хотелось посмотреть на зимующих на водоеме лебедей. Лед под ними [туристами] треснул. Среди провалившихся в воду были и дети», — приводит информацию «Пятый канал». Глубина озера оказалась небольшой, так что люди смогли вылезти самостоятельно. Отмечается также, что во время инцидента никто не пострадал. Вход на смотровую площадку платный — 50 рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Несколько человек провалились под лед озера Светлое (находится в Алтайском крае). Очевидцы сняли происшествие на видео. «Группа туристов намеревалась обойти очередь на смотровую площадку — им хотелось посмотреть на зимующих на водоеме лебедей. Лед под ними [туристами] треснул. Среди провалившихся в воду были и дети», — приводит информацию «Пятый канал». Глубина озера оказалась небольшой, так что люди смогли вылезти самостоятельно. Отмечается также, что во время инцидента никто не пострадал. Вход на смотровую площадку платный — 50 рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям