Военный эксперт: чем завершится онлайн-саммит ОДКБ по Казахстану

Касым-Жомарт Токаев на онлайн-саммите ОДКБ может представить новую систему управления Казахстаном после протестов в республике Фото: официальный сайт президента Казахстана

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Разговор лидеров ОДКБ в режиме видеоконференции должен завершиться оценкой событий в Казахстане и определением целей, которые будут поставлены перед Советом коллективной безопасности. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, полковник запаса РФ Андрей Кошкин.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о проведении видеоконференции с лидерами стран ОДКБ. Встреча состоится под председательством Армении. При этом Путин и Токаев договорились оставаться в постоянном контакте.

«На видеосаммите будет с одной стороны, дана оценка, подведены итоги. А с другой стороны, будут четко обозначены стратегические и тактические цели, рубежи, которые надо достигнуть. Это, прежде всего, связано со стабилизацией ситуации в стране и преодолением того ущерба, издержек, которые Казахстан понес в результате этих бесчинств», — сказал Андрей Кошкин.

Собеседник агентства также считает, что на саммите ОДКБ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представит то, как будет развиваться республика после отставки правительства страны. «Президент Токаев сейчас находится в центре событий. Мы видим, что по просьбе протестующих было отправлено в отставку правительство, и сейчас надо заниматься исполнительной ветвью власти, надо на местах разбираться, почему многие вопросы пробуксовывали. Да, конечно, были трудности. Все-таки было два центра принятия решений, но теперь модель управления в стране подкорректирована, и как будет это все выглядеть, хотелось бы знать из видеосаммита», — добавил полковник запаса РФ.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса РФ Игорь Коротченко в беседе с URA.RU напомнил, что главной миссией ОДКБ в Казахстане является стабилизация ситуации. «Мы действуем так, как считаем нужным, исходя из той логики политической целесообразности, которая диктовалась складывающейся ситуацией. Будем рассчитывать, что все в короткие сроки будет стабилизировано, а задача контингента ОДКБ именно стабилизация ситуации и охрана особо важных объектов», — объяснил военный эксперт.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. В ходе беспорядков погибло 18 сотрудников правоохранительных органов. Токаев объявил 10 января днем национального траура по погибшим в ходе митингов.

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