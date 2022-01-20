Врач объяснил, что делать после контакта с больным коронавирусом

Витамины помогут организму отразить вирус, считает врач Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

После предполагаемого контакта с человеком, зараженным коронавирусом, следует предпринять ряд профилактических мер. Чтобы не заболеть самому, кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев советует, в частности, принять витамины и промыть нос.

«Кто-то из врачей говорит, что можно закапать в нос интерферон альфа, и это снизит вероятность развития коронавирусной инфекции после контакта с зараженным человеком. Может быть, это поможет, но точных данных, подтверждающих это предположение, пока нет. Я считаю, что в любом случае невредно будет выпить витамин C и витамин D. Еще можно промыть нос», — сказал Хухрев в интервью радио Sputnik.

После контакта с зараженным врач советует неделю особо внимательно следить за своим самочувствием, а при появлении любых симптомов обратиться к медикам. Снизить риск заболевания поможет вакцинация, отмечает он.

В России растет заболеваемость омикрон-штаммом коронавируса. Он зафиксирован уже в большинстве регионов, а через две-три недели охватит всю страну, говорил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, депутат Госдумы Сергей Леонов. Заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отмечал, что впечатление о легком протекании болезни при заражении «Омикроном» — иллюзия. Число тяжелых случаев не уменьшается, к тому же новый штамм более заразен.

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