Песков: у России есть поводы для беспокойства из-за США 03 февраля 2022 в 06:52 Размер текста - 17 + США продолжают нагнетать обстановку в Европе, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU У России есть объективные причины для беспокойства из-за напряженности в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «США де-факто продолжают наращивать напряженность в Европе», — заявил Дмитрий Песков в интервью CNN. Пресс-секретарь подчеркнул, что развертывание войск США в Европе лучше всего доказывает то, что у России есть объективные причины для беспокойства. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден одобрил развертывание американских военных в Европе. Представитель Пентагона Джон Кирби допустил переброску военных США на Украину. Пентагон не готов объявить о переброске американских солдат в Европу, передает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. У России есть объективные причины для беспокойства из-за напряженности в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «США де-факто продолжают наращивать напряженность в Европе», — заявил Дмитрий Песков в интервью CNN. Пресс-секретарь подчеркнул, что развертывание войск США в Европе лучше всего доказывает то, что у России есть объективные причины для беспокойства. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден одобрил развертывание американских военных в Европе. Представитель Пентагона Джон Кирби допустил переброску военных США на Украину. Пентагон не готов объявить о переброске американских солдат в Европу, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям