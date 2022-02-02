Песков: у России есть поводы для беспокойства из-за США

У России есть объективные причины для беспокойства из-за напряженности в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«США де-факто продолжают наращивать напряженность в Европе», — заявил Дмитрий Песков в интервью CNN. Пресс-секретарь подчеркнул, что развертывание войск США в Европе лучше всего доказывает то, что у России есть объективные причины для беспокойства.
У России есть объективные причины для беспокойства из-за напряженности в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «США де-факто продолжают наращивать напряженность в Европе», — заявил Дмитрий Песков в интервью CNN. Пресс-секретарь подчеркнул, что развертывание войск США в Европе лучше всего доказывает то, что у России есть объективные причины для беспокойства. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден одобрил развертывание американских военных в Европе. Представитель Пентагона Джон Кирби допустил переброску военных США на Украину. Пентагон не готов объявить о переброске американских солдат в Европу, передает RT.