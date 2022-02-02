02 февраля 2022

Песков: у России есть поводы для беспокойства из-за США

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
США продолжают нагнетать обстановку в Европе, заявил Дмитрий Песков Фото:

У России есть объективные причины для беспокойства из-за напряженности в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«США де-факто продолжают наращивать напряженность в Европе», — заявил Дмитрий Песков в интервью CNN. Пресс-секретарь подчеркнул, что развертывание войск США в Европе лучше всего доказывает то, что у России есть объективные причины для беспокойства.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден одобрил развертывание американских военных в Европе. Представитель Пентагона Джон Кирби допустил переброску военных США на Украину. Пентагон не готов объявить о переброске американских солдат в Европу, передает RT.

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У России есть объективные причины для беспокойства из-за напряженности в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «США де-факто продолжают наращивать напряженность в Европе», — заявил Дмитрий Песков в интервью CNN. Пресс-секретарь подчеркнул, что развертывание войск США в Европе лучше всего доказывает то, что у России есть объективные причины для беспокойства. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден одобрил развертывание американских военных в Европе. Представитель Пентагона Джон Кирби допустил переброску военных США на Украину. Пентагон не готов объявить о переброске американских солдат в Европу, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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