В 5 городах РФ резко подскочила ипотека на «вторичку»

09 февраля 2022 в 06:32 Размер текста - 17 +

Антилидером среди городов с выросшей ипотекой на вторичное жилье стал Новороссийск Фото: Размик Закарян © URA.RU Средний ежемесячный платеж по ипотеке при покупке однокомнатных квартир на вторичном рынке значительно вырос в Новороссийске. Также в список попали Краснодар, Севастополь, Астрахань и Грозный. Прирост ранжируется от 41,6% до 82,4%. «В начале 2022 года наименее выгодно приобретать жилье в ипотеку в Новороссийске. Средний ипотечный платеж для однокомнатной квартиры, приобретенной в кредит с первоначальным взносом в 30% сроком на 15 лет, вырос там почти в два раза», — сообщил РИА Недвижимость партнер консалтинговой группы SRG Борис Терехов. Отмечается также, что в Казани и Сочи размер среднего платежа по ипотеке вырос на 40%. Наименьший рост размера платежа по ипотеке наблюдается в Нижнем Тагиле, отметил собеседник агентства. В этом городе с января 2021 года по января 2022 ипотечный кредит увеличился на 10,8%. Ранее россиянам рассказали, как получить налоговый вычет по процентам за ипотеку. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале «Госуслуги: для родителей». По словам авторов, выплата позволит сэкономить до 390 тысяч рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Средний ежемесячный платеж по ипотеке при покупке однокомнатных квартир на вторичном рынке значительно вырос в Новороссийске. Также в список попали Краснодар, Севастополь, Астрахань и Грозный. Прирост ранжируется от 41,6% до 82,4%. «В начале 2022 года наименее выгодно приобретать жилье в ипотеку в Новороссийске. Средний ипотечный платеж для однокомнатной квартиры, приобретенной в кредит с первоначальным взносом в 30% сроком на 15 лет, вырос там почти в два раза», — сообщил РИА Недвижимость партнер консалтинговой группы SRG Борис Терехов. Отмечается также, что в Казани и Сочи размер среднего платежа по ипотеке вырос на 40%. Наименьший рост размера платежа по ипотеке наблюдается в Нижнем Тагиле, отметил собеседник агентства. В этом городе с января 2021 года по января 2022 ипотечный кредит увеличился на 10,8%. Ранее россиянам рассказали, как получить налоговый вычет по процентам за ипотеку. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале «Госуслуги: для родителей». По словам авторов, выплата позволит сэкономить до 390 тысяч рублей.