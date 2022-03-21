Представитель ДНР: власти Украины затягивают разрешение конфликта

21 марта 2022 в 18:22 Размер текста - 17 +

Украинская сторона затягивает исход ситуации на Украине. Представителям украинской власти хочется как можно дольше ее не заканчивать, потому что они хотят воевать. Об этом журналисту URA.RU рассказал представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «Получается, что власть на Украине делает так, чтобы спецоперация продолжалась дольше, и дальше не заканчивать ее. Потом вот эти утверждения на переговорах… Реально они ничего не приводят. Утверждение о том, что [Владимир] Зеленский начинает говорить о том, что Крым будет освобожден силой, Донбасс будет Украиной… Говорить о том, что они мира не хотят, они хотят воевать. Кто там, непосредственно он, или там его советники, которые там ему нашептывают на ухо», — отметил он в беседе с корреспондентом. Ранее Басурин заявлял, что украинские войска пытаются бить по электросетям, чтобы лишить обычных граждан электричества, пишет MK.RU. Однако, по его словам, украинский президент Владимир Зеленский утратил контроль над ВСУ и националистическими батальонами, дополняет «Федеральное агентство новостей». После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Российская сторона не причиняет вреда гражданам Украины, в то время как ВСУ не выпускают по гуманитарным коридорам беженцев, используя их в качестве живых щитов. Кроме того, украинские власти ни раз добивались вмешательства в ситуацию в стране сил НАТО. После заявления министра обороны Кристины Ламбрехт о том, что Североатлантический альянс не будет вмешиваться в конфликт, советник офиса украинского президента Михаил Подоляк обвинил немецкую чиновницу в провокации.