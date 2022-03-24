Россия начала платить пенсионерам на Украине по 10 тысяч рублей

24 марта 2022 в 19:02 Размер текста - 17 +

Россия начала выплачивать единовременно по 10 тысяч рублей украинским пенсионерам Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правительство России распорядилось начать выплачивать единовременно по 10 тысяч рублей пенсионерам и бюджетникам на освобожденных территориях Украины. Об этом сообщается на сайте МЧС России. «Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей направлены на поддержку наиболее социально незащищенных групп населения — пенсионеров и работников бюджетной сферы. В настоящее время на освобожденных территориях Украины начинают работать пункты выдачи финансовой помощи. Безопасность на них обеспечивают сотрудники Росгвардии», — сообщается на сайте ведомства. По словам врио главы МЧС России Александра Чуприяна, 23 марта начал работу первый мобильный пункт, где производят выплаты. «Людей информируют через СМИ о данном нововведении, а далее они передают информацию родственникам, соседям», — отметил он. Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Главной целью спецоперации является защита граждан Донбасса, столкнувшихся с геноцидом со стороны Киева. Путин заявил, что Украина не оставила России шансов поступить иным образом. Минобороны РФ сообщало, что Киев готовил наступление на Донбасс в марте 2022 года. Президент Беларуси Александр Лукашенко также заявлял, что Украина планировала нанести удар по войскам РФ, размещенным на территории республики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство России распорядилось начать выплачивать единовременно по 10 тысяч рублей пенсионерам и бюджетникам на освобожденных территориях Украины. Об этом сообщается на сайте МЧС России. «Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей направлены на поддержку наиболее социально незащищенных групп населения — пенсионеров и работников бюджетной сферы. В настоящее время на освобожденных территориях Украины начинают работать пункты выдачи финансовой помощи. Безопасность на них обеспечивают сотрудники Росгвардии», — сообщается на сайте ведомства. По словам врио главы МЧС России Александра Чуприяна, 23 марта начал работу первый мобильный пункт, где производят выплаты. «Людей информируют через СМИ о данном нововведении, а далее они передают информацию родственникам, соседям», — отметил он. Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Главной целью спецоперации является защита граждан Донбасса, столкнувшихся с геноцидом со стороны Киева. Путин заявил, что Украина не оставила России шансов поступить иным образом. Минобороны РФ сообщало, что Киев готовил наступление на Донбасс в марте 2022 года. Президент Беларуси Александр Лукашенко также заявлял, что Украина планировала нанести удар по войскам РФ, размещенным на территории республики.