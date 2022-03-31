РБК: Россия предлагает ЕС платить за газ по счетам в банках РФ

31 марта 2022 в 15:16 Размер текста - 17 +

Платеж от покупателя к «Газпрому» будут осуществлять только в рублях Фото: media.gazprom-neft.ru Россия предложила странам Евросоюза открывать счет в рублях в российских банках для оплаты газа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. «Предложенная схема требует обязательного открытия счетов в российских рублях в российском банке иностранным покупателем российского газа. Платеж от покупателя к „Газпрому“ должен будет осуществляться исключительно в рублях», — цитирует РБК источника в правительстве. Информацию об этой схеме подтвердил источник, близкий к «Газпрому». Президент России Владимир Путин заявлял, что недружественные страны будут покупать газ у России только за рубли. По информации ВЦИОМ, это поддержали 76% опрошенных, 27% респондентов уверены, что такие меры приведут к укреплению рубля. В МИД Китая заявили о готовности перехода на рубли и юани при торговле нефтью и газом. Болгария отказались от оплаты газа рублями, сообщает «Национальная служба новостей». В МИД Турции сообщили о невозможности отказа от газа из России в сжатые сроки, передает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия предложила странам Евросоюза открывать счет в рублях в российских банках для оплаты газа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. «Предложенная схема требует обязательного открытия счетов в российских рублях в российском банке иностранным покупателем российского газа. Платеж от покупателя к „Газпрому“ должен будет осуществляться исключительно в рублях», — цитирует РБК источника в правительстве. Информацию об этой схеме подтвердил источник, близкий к «Газпрому». Президент России Владимир Путин заявлял, что недружественные страны будут покупать газ у России только за рубли. По информации ВЦИОМ, это поддержали 76% опрошенных, 27% респондентов уверены, что такие меры приведут к укреплению рубля. В МИД Китая заявили о готовности перехода на рубли и юани при торговле нефтью и газом. Болгария отказались от оплаты газа рублями, сообщает «Национальная служба новостей». В МИД Турции сообщили о невозможности отказа от газа из России в сжатые сроки, передает RT.