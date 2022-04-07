Депутат Госдумы дал гарантию на повышение качества жизни россиян

«Единая Россия» готова нести ответственность за качество жизни россиян, заявил Андрей Макаров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Новый подход «Единой России» гарантирует повышение качества жизни россиян, на что не смогут повлиять даже западные санкции. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам, член фракции «Единая Россия» Андрей Макаров.

«Все социальные обязательства, вся программа, о которой два года назад сказал Президент — будет выполняться. И никакие санкции не повлияют на это», — цитирует Андрея Макарова пресс-служба «Единой России».

Он отметил, что за первый квартал 2022 года на реализацию народной программы «Единой России» было направлено 470 миллиардов рублей, которые пошли на выплату пособий, поддержку семей с детьми, ремонт и строительство школ. По его словам, именно это и является качеством жизни россиян, работа над повышением которого ведется каждый день.

«Мы [„Единая Россия“] готовы не просто работать с Правительством, а вместе с Правительством нести ответственность перед нашими избирателями за результат той деятельности, которая направлена на решение тех задач, которые поставил Президент», — подчеркнул Макаров. Речь идет о повышении качества жизни граждан и конкурентоспособности России, уточнил он.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил в Государственной думе с отчетом о работе правительства. Он заявил, что российская экономика поставила рекорд. Замруководителя партии «Единая Россия» в Госдуме Сергей Морозов анонсировал проект по импортозамещению и импортоопережению. Мишустин рассказал, что кабмин намерен сохранить уровень жизни россиян, несмотря на санкции Запада.

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