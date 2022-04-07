Мишустин заявил о рекорде российской экономики

Михаил Мишустин сообщил, что Россия по восстановлению экономики обогнала Запад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

За два года пандемии экономические показатели России выросли со скоростью в пять раз больше, чем в развитых странах. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«За два ковидных года российская экономика выросла с темпом в пять раз более высоким, чем в развитых странах. Это подтверждает зарубежная аналитика, включая Международный валютный фонд», — сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина, трансляция которого ведется на сайте ГД.

По словам премьера, во втором квартале прошлого года Россия вышли на допандемийный уровень по объему валового внутреннего продукта. По итогам прошедших двенадцати месяцев объем ВВП увеличился на 4,7%. Обновил рекорд российский несырьевой неэнергетический экспорт. Он увеличился почти на 40% — примерно до 200 миллиардов долларов, сообщил Мишустин.

Ранее сообщалось, что в результате последствий пандемии коронавируса ВВП России может значительно сократиться. Россия столкнулась с вынужденным введением карантинных мер, закрытием предприятий и границ.