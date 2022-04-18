Курс евро рекордно обрушился

Курс евро упал на четыре рубля за день
новость из сюжетаИзменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине
Курс евро на Мосбирже упал ниже 82 рублей, потеряв за день почти четыре рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Еще утром евро стоил 85,89 рубля. Но после полудня курс валюты снизился до 81,65 рубля.
Курс евро уже опускался 8 апреля ниже 80 рублей, это произошло впервые с июля 2020 года. Курс валют начал резко падать после заявления президента России Владимира Путина о решении экспортировать газ в недружественные страны только за рубли. Однако ряд западных стран заявили, что не рассматривают такой вариант покупки энергоносителей.
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