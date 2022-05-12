Симоньян предсказала дальнейшую судьбу Ивана Урганта

13 мая 2022 в 00:28 Размер текста - 17 +

По ее словам, нет никаких сомнений, что Иван Ургант вернется в Россию и на телевизионный рынок Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский телеведущий Иван Ургант рано или поздно вернется в Россию. Так считает журналист, главный редактор RT Маргарита Симоньян. «Нет никаких сомнений, что Ургант вернется. И в страну, и в эфир. А мы — уйдем. За ненадобностью. Точнее, в связи с завершением периода надобности. Знать об этом и делать свое дело несмотря на это знание — отдельное изысканное и слегка мазохистское удовольствие», — написала Симоньян в Telegram-канале. Ранее в сети начали распространяться слухи о закрытии программы «Вечерний Ургант». О закрытии шоу сообщила телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале. 28 февраля Собчак также заявляла, что программу закроют. Ведущий Иван Ургант сообщил, что вместе с семьей уехал в Израиль и опроверг слухи о закрытии его шоу. «Первый канал» перестал транслировать шоу еще в феврале, объяснив это изменениями в сетке вещания. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Российский телеведущий Иван Ургант рано или поздно вернется в Россию. Так считает журналист, главный редактор RT Маргарита Симоньян. «Нет никаких сомнений, что Ургант вернется. И в страну, и в эфир. А мы — уйдем. За ненадобностью. Точнее, в связи с завершением периода надобности. Знать об этом и делать свое дело несмотря на это знание — отдельное изысканное и слегка мазохистское удовольствие», — написала Симоньян в Telegram-канале. Ранее в сети начали распространяться слухи о закрытии программы «Вечерний Ургант». О закрытии шоу сообщила телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале. 28 февраля Собчак также заявляла, что программу закроют. Ведущий Иван Ургант сообщил, что вместе с семьей уехал в Израиль и опроверг слухи о закрытии его шоу. «Первый канал» перестал транслировать шоу еще в феврале, объяснив это изменениями в сетке вещания.