New York Times рассказал новом «козыре» России по Украине

29 мая 2022 в 17:35 Размер текста - 17 +

Россия сможет шантажировать Запад гумкоридором в Сирии Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия сможет использовать голосование в Совбезе ООН по вопросу дальнейшей работы единственного гуманитарного коридора «Баб аль-Хава» в Сирии, чтобы добиться уступок по ослаблению санкций из-за спецоперации на Украине. Об этом сообщает американская газета New York Times со ссылкой на иностранных дипломатов. «Только один маршрут остается открытым для международных конвоев, доставляющих продовольствие, воду и другую помощь более чем миллиону сирийцев. Теперь Россия может попытаться закрыть его или использовать в качестве козыря против мировых держав на Украине», — пишет издание. В случае, если Россия проголосует в июле за закрытие коридора в Сирии, тысячи людей хлынут в Европу, что еще больше усугубит кризис с беженцами в Европе. Как отмечают трое иностранных дипломатов, Россия послала расплывчатые сигналы, что Москва может попытаться использовать голосование ради уступок по ситуации на Украине. По их словам, РФ обратится за помощью в обходе санкций к тем странам, которым грозит новая волна беженцев. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для самих западных стран. Были нарушены системы расчетов и логистики, выросла инфляция. Как сообщала газета Financial Times, усиление давления на Москву приведет к расколу единства Запада.

Россия сможет использовать голосование в Совбезе ООН по вопросу дальнейшей работы единственного гуманитарного коридора «Баб аль-Хава» в Сирии, чтобы добиться уступок по ослаблению санкций из-за спецоперации на Украине. Об этом сообщает американская газета New York Times со ссылкой на иностранных дипломатов. «Только один маршрут остается открытым для международных конвоев, доставляющих продовольствие, воду и другую помощь более чем миллиону сирийцев. Теперь Россия может попытаться закрыть его или использовать в качестве козыря против мировых держав на Украине», — пишет издание. В случае, если Россия проголосует в июле за закрытие коридора в Сирии, тысячи людей хлынут в Европу, что еще больше усугубит кризис с беженцами в Европе. Как отмечают трое иностранных дипломатов, Россия послала расплывчатые сигналы, что Москва может попытаться использовать голосование ради уступок по ситуации на Украине. По их словам, РФ обратится за помощью в обходе санкций к тем странам, которым грозит новая волна беженцев. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для самих западных стран. Были нарушены системы расчетов и логистики, выросла инфляция. Как сообщала газета Financial Times, усиление давления на Москву приведет к расколу единства Запада.