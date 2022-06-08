08 июня 2022

Сбер приостановил с начала июня расчеты в китайской валюте

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Сбербанк ведет работу с партнерами из КНР по возобновлению сотрудничества Фото:
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Сбербанк с 7 июня временно прекратил трансграничные переводы в юанях. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«Эта временная мера [приостановка расчетов в юанях] затронула корпоративных клиентов — участников внешнеэкономической деятельности, ведущих расчеты в китайских юанях. В настоящий момент банк работает с китайскими партнерами для разрешения ситуации и восстановления расчетов», — передает портал Frank Media.

Теперь компаниям придется проводить операции с китайской валютой через другие партнерские банки, оставив контракты в Сбере, либо перейти на обслуживание к другим кредитным организациям, которые проводят расчеты в юанях. Причина осложнений кроется в политике банка-корреспондента (банка, состоящего в деловых отношениях с другими банками и выполняющего платежи либо расчеты по их поручению и за их счет на основе договора — прим.URA.RU). Сейчас российский банк находится под санкциями Великобритании и США.

Об отключении российских банков от платежной системы SWIFT, запланированном на 14 июня, URA.RU писало ранее. Евросоюз одобрил санкции против Россельхозбанка, Московского Кредитного банка и Сбера.

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Сбербанк с 7 июня временно прекратил трансграничные переводы в юанях. Об этом сообщили в пресс-службе банка. «Эта временная мера [приостановка расчетов в юанях] затронула корпоративных клиентов — участников внешнеэкономической деятельности, ведущих расчеты в китайских юанях. В настоящий момент банк работает с китайскими партнерами для разрешения ситуации и восстановления расчетов», — передает портал Frank Media. Теперь компаниям придется проводить операции с китайской валютой через другие партнерские банки, оставив контракты в Сбере, либо перейти на обслуживание к другим кредитным организациям, которые проводят расчеты в юанях. Причина осложнений кроется в политике банка-корреспондента (банка, состоящего в деловых отношениях с другими банками и выполняющего платежи либо расчеты по их поручению и за их счет на основе договора — прим.URA.RU). Сейчас российский банк находится под санкциями Великобритании и США. Об отключении российских банков от платежной системы SWIFT, запланированном на 14 июня, URA.RU писало ранее. Евросоюз одобрил санкции против Россельхозбанка, Московского Кредитного банка и Сбера.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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