Сбер приостановил с начала июня расчеты в китайской валюте

Сбербанк с 7 июня временно прекратил трансграничные переводы в юанях. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
«Эта временная мера [приостановка расчетов в юанях] затронула корпоративных клиентов — участников внешнеэкономической деятельности, ведущих расчеты в китайских юанях. В настоящий момент банк работает с китайскими партнерами для разрешения ситуации и восстановления расчетов», — передает портал Frank Media.
Теперь компаниям придется проводить операции с китайской валютой через другие партнерские банки, оставив контракты в Сбере, либо перейти на обслуживание к другим кредитным организациям, которые проводят расчеты в юанях. Причина осложнений кроется в политике банка-корреспондента (банка, состоящего в деловых отношениях с другими банками и выполняющего платежи либо расчеты по их поручению и за их счет на основе договора — прим.URA.RU). Сейчас российский банк находится под санкциями Великобритании и США.
Об отключении российских банков от платежной системы SWIFT, запланированном на 14 июня, URA.RU писало ранее. Евросоюз одобрил санкции против Россельхозбанка, Московского Кредитного банка и Сбера.
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Сбербанк с 7 июня временно прекратил трансграничные переводы в юанях. Об этом сообщили в пресс-службе банка. «Эта временная мера [приостановка расчетов в юанях] затронула корпоративных клиентов — участников внешнеэкономической деятельности, ведущих расчеты в китайских юанях. В настоящий момент банк работает с китайскими партнерами для разрешения ситуации и восстановления расчетов», — передает портал Frank Media. Теперь компаниям придется проводить операции с китайской валютой через другие партнерские банки, оставив контракты в Сбере, либо перейти на обслуживание к другим кредитным организациям, которые проводят расчеты в юанях. Причина осложнений кроется в политике банка-корреспондента (банка, состоящего в деловых отношениях с другими банками и выполняющего платежи либо расчеты по их поручению и за их счет на основе договора — прим.URA.RU). Сейчас российский банк находится под санкциями Великобритании и США. Об отключении российских банков от платежной системы SWIFT, запланированном на 14 июня, URA.RU писало ранее. Евросоюз одобрил санкции против Россельхозбанка, Московского Кредитного банка и Сбера.