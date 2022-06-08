Сбер приостановил с начала июня расчеты в китайской валюте

09 июня 2022 в 01:16 Размер текста - 17 +

Сбербанк ведет работу с партнерами из КНР по возобновлению сотрудничества Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Сбербанк с 7 июня временно прекратил трансграничные переводы в юанях. Об этом сообщили в пресс-службе банка. «Эта временная мера [приостановка расчетов в юанях] затронула корпоративных клиентов — участников внешнеэкономической деятельности, ведущих расчеты в китайских юанях. В настоящий момент банк работает с китайскими партнерами для разрешения ситуации и восстановления расчетов», — передает портал Frank Media. Теперь компаниям придется проводить операции с китайской валютой через другие партнерские банки, оставив контракты в Сбере, либо перейти на обслуживание к другим кредитным организациям, которые проводят расчеты в юанях. Причина осложнений кроется в политике банка-корреспондента (банка, состоящего в деловых отношениях с другими банками и выполняющего платежи либо расчеты по их поручению и за их счет на основе договора — прим.URA.RU). Сейчас российский банк находится под санкциями Великобритании и США. Об отключении российских банков от платежной системы SWIFT, запланированном на 14 июня, URA.RU писало ранее. Евросоюз одобрил санкции против Россельхозбанка, Московского Кредитного банка и Сбера. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Сбербанк с 7 июня временно прекратил трансграничные переводы в юанях. Об этом сообщили в пресс-службе банка. «Эта временная мера [приостановка расчетов в юанях] затронула корпоративных клиентов — участников внешнеэкономической деятельности, ведущих расчеты в китайских юанях. В настоящий момент банк работает с китайскими партнерами для разрешения ситуации и восстановления расчетов», — передает портал Frank Media. Теперь компаниям придется проводить операции с китайской валютой через другие партнерские банки, оставив контракты в Сбере, либо перейти на обслуживание к другим кредитным организациям, которые проводят расчеты в юанях. Причина осложнений кроется в политике банка-корреспондента (банка, состоящего в деловых отношениях с другими банками и выполняющего платежи либо расчеты по их поручению и за их счет на основе договора — прим.URA.RU). Сейчас российский банк находится под санкциями Великобритании и США. Об отключении российских банков от платежной системы SWIFT, запланированном на 14 июня, URA.RU писало ранее. Евросоюз одобрил санкции против Россельхозбанка, Московского Кредитного банка и Сбера.