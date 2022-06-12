Лор Зайцев рассказал, как защитить нос и горло от пыли и выхлопов

12 июня 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

Людям не стоит забывать про маски даже летом, считает Владимир Зайцев Фото: Илья Московец © URA.RU Чтобы защитить органы дыхания летом от пыли, выхлопных газов и тополиного пуха, необходимо носить медицинские маски, промывать полость носа и полоскать горло после прихода домой. Также стоит использовать в помещениях москитную сетки, или же вообще закрывать она и включать кондиционеры. Такими советами в разговоре с URA.RU поделился врач высшей категории, отоларинголог, лор, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Никуда не подевалась защитная маска. Это нормально использовать маску во время повышенного ветра, чем ветер сильнее, тем хуже, чем температура выше, тем хуже, поэтому если человеку некомфортно, то чтобы защитить себя на улице, единственное, что он может для себя сделать, это носить маску. После возвращения домой стоит промывать полость носа, не пазухи носа, а именно полости. Можно промывать антисептическими растворами на водной основе, можно солевые растворы использовать», — рассказал Владимир Зайцев. По словам отоларинголога, если горло никак себя не проявляет, то полоскать его после прихода с улицы домой не нужно. «Если говорим про гигиену глотки, то если горло никак себя не проявляет, с ним делать ничего не нужно. Если есть дискомфорт, то можно полоскать растворами на основе ромашки, „ротокана“, можно использовать календулу, антисептики на водной основе. Если человек чувствует, что дискомфорт продолжается и ничего не проходит, следующий шаг — это визит к доктору», — уточнил врач. Зайцев отметил, что для защиты органов дыхания в жилом помещении стоит использовать сетки и кондиционировать воздух. «В жилом помещении, в квартире, первое — использовать москитную сетку, она убережет от попадания пыли, тополиного пуха в помещение. Понятно, что от грязи и угарного газа не защитит, но если вы будете мыть москитную сетку, то увидите, сколько всего нехорошего на ней скапливается. Также можно закрывать окна и кондиционировать помещение, тогда охлаждается только воздух, который находится в комнате, а не идет с улицы. В автомобиле можно включать рециркуляторы и не пускать воздух с улицы в салон автомобиля», — подытожил собеседник агентства. 12 июня 1849 года считается днем создания противогаза. Льюис Фектик Хаслетт получил патент на это изобретение. Тогда приспособление называлось «Легочным протектором». Изобретатель использовал пористый материал, способный отфильтровать пыль и прочие вредные вещества, находящиеся в воздухе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Чтобы защитить органы дыхания летом от пыли, выхлопных газов и тополиного пуха, необходимо носить медицинские маски, промывать полость носа и полоскать горло после прихода домой. Также стоит использовать в помещениях москитную сетки, или же вообще закрывать она и включать кондиционеры. Такими советами в разговоре с URA.RU поделился врач высшей категории, отоларинголог, лор, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Никуда не подевалась защитная маска. Это нормально использовать маску во время повышенного ветра, чем ветер сильнее, тем хуже, чем температура выше, тем хуже, поэтому если человеку некомфортно, то чтобы защитить себя на улице, единственное, что он может для себя сделать, это носить маску. После возвращения домой стоит промывать полость носа, не пазухи носа, а именно полости. Можно промывать антисептическими растворами на водной основе, можно солевые растворы использовать», — рассказал Владимир Зайцев. По словам отоларинголога, если горло никак себя не проявляет, то полоскать его после прихода с улицы домой не нужно. «Если говорим про гигиену глотки, то если горло никак себя не проявляет, с ним делать ничего не нужно. Если есть дискомфорт, то можно полоскать растворами на основе ромашки, „ротокана“, можно использовать календулу, антисептики на водной основе. Если человек чувствует, что дискомфорт продолжается и ничего не проходит, следующий шаг — это визит к доктору», — уточнил врач. Зайцев отметил, что для защиты органов дыхания в жилом помещении стоит использовать сетки и кондиционировать воздух. «В жилом помещении, в квартире, первое — использовать москитную сетку, она убережет от попадания пыли, тополиного пуха в помещение. Понятно, что от грязи и угарного газа не защитит, но если вы будете мыть москитную сетку, то увидите, сколько всего нехорошего на ней скапливается. Также можно закрывать окна и кондиционировать помещение, тогда охлаждается только воздух, который находится в комнате, а не идет с улицы. В автомобиле можно включать рециркуляторы и не пускать воздух с улицы в салон автомобиля», — подытожил собеседник агентства. 12 июня 1849 года считается днем создания противогаза. Льюис Фектик Хаслетт получил патент на это изобретение. Тогда приспособление называлось «Легочным протектором». Изобретатель использовал пористый материал, способный отфильтровать пыль и прочие вредные вещества, находящиеся в воздухе.