В Кремле оценили рост числа безработных россиян

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Проблеме занятости правительство уделяет особое внимание, заявил Песков Фото:

Проблема занятости россиян находится в числе приоритетных у правительства, принимаются меры, чтобы минимизировать последствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Занятость — это один из критических показателей, по которому мы судим о макроэкономической стабильности в целом. Сохранению этого показателя на необходимом уровне президент придает особое значение. Есть компании, которые сворачивают производства, что ведет к неполной занятости или увольнению ряда граждан. Эта тема находится также в числе приоритетных у правительства и принимаются меры, чтобы минимизировать последствия», — рассказал журналистам Песков. Также он добавил, что пока что преждевременно говорить, достаточно ли этих мер.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что в июне в России растет число безработных. Также он отметил, что европейские санкции против России негативно сказываются на рынке труда.

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Проблема занятости россиян находится в числе приоритетных у правительства, принимаются меры, чтобы минимизировать последствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Занятость — это один из критических показателей, по которому мы судим о макроэкономической стабильности в целом. Сохранению этого показателя на необходимом уровне президент придает особое значение. Есть компании, которые сворачивают производства, что ведет к неполной занятости или увольнению ряда граждан. Эта тема находится также в числе приоритетных у правительства и принимаются меры, чтобы минимизировать последствия», — рассказал журналистам Песков. Также он добавил, что пока что преждевременно говорить, достаточно ли этих мер. Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что в июне в России растет число безработных. Также он отметил, что европейские санкции против России негативно сказываются на рынке труда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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