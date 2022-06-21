В Кремле оценили рост числа безработных россиян

21 июня 2022 в 15:25 Размер текста - 17 +

Проблеме занятости правительство уделяет особое внимание, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Проблема занятости россиян находится в числе приоритетных у правительства, принимаются меры, чтобы минимизировать последствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Занятость — это один из критических показателей, по которому мы судим о макроэкономической стабильности в целом. Сохранению этого показателя на необходимом уровне президент придает особое значение. Есть компании, которые сворачивают производства, что ведет к неполной занятости или увольнению ряда граждан. Эта тема находится также в числе приоритетных у правительства и принимаются меры, чтобы минимизировать последствия», — рассказал журналистам Песков. Также он добавил, что пока что преждевременно говорить, достаточно ли этих мер. Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что в июне в России растет число безработных. Также он отметил, что европейские санкции против России негативно сказываются на рынке труда. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Проблема занятости россиян находится в числе приоритетных у правительства, принимаются меры, чтобы минимизировать последствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Занятость — это один из критических показателей, по которому мы судим о макроэкономической стабильности в целом. Сохранению этого показателя на необходимом уровне президент придает особое значение. Есть компании, которые сворачивают производства, что ведет к неполной занятости или увольнению ряда граждан. Эта тема находится также в числе приоритетных у правительства и принимаются меры, чтобы минимизировать последствия», — рассказал журналистам Песков. Также он добавил, что пока что преждевременно говорить, достаточно ли этих мер. Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что в июне в России растет число безработных. Также он отметил, что европейские санкции против России негативно сказываются на рынке труда.