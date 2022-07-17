Сенатор Клишас предложил демилитаризировать всю Украину

Андрей Клишас считает, что денацификация Украины поможет избежать угроз для РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Угрозы Киева атаковать Крымский мост подтверждают, что демилитаризацию нужно провести на всей территории Украины. Такое мнение высказал председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Угрозы со стороны украинской хунты атаковать Крым или Крымский мост только подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине. В противном случае всегда будет сохраняться угроза для нашей территории, наших граждан и инфраструктуры», — написал Клишас в своем telegram-канале.

Крымский мост соединяет материковую часть России и полуостров. Ранее бывший командующий НАТО Филип Бридлав предложил Украине взорвать Крымский мост и отметил, что у России есть все основания для беспокойства. Он призвал использовать для этого ракеты, недавно поставленные Киеву. В офисе президента Украины выразили готовность атаковать сооружение, как будет возможность, но отметили, что ждут разрешения Запада. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, целью которой является демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин. Западные ракеты, которые отправляют Украине, могут прилететь обратно, цитирует «Ридус» председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.

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