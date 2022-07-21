В США объявили Россию главной угрозой

22 июля 2022 в 04:50 Размер текста - 17 +

Китай уступает РФ по своим возможностям, поэтому не представляет опасности для США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия главная военная угроза для США, а Китай уступает РФ по своим возможностям, поэтому в настоящее время не представляет никакой опасности для американцев. Об этом заявил глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк, выступая на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института в американском штате Колорадо, транслируемого на YouTube. «Россия — главная военная угроза для нашей родины, наиболее острая угроза. Но в долгосрочном плане экзистенциальной угрозой является Китай. Они отстают от России по своим возможностям, которые могут угрожать нашей стране, на 5-10 лет», — сказал генерал. Он отметил, что Китай уступает России по своим возможностям на 5-10 лет, поэтому сейчас страна не представляет никакой опасности для США. Ранее НАТО объявила Россию главной угрозой. Об этом говорится в новой стратегической концепции Североатлантического альянса. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Россия главная военная угроза для США, а Китай уступает РФ по своим возможностям, поэтому в настоящее время не представляет никакой опасности для американцев. Об этом заявил глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк, выступая на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института в американском штате Колорадо, транслируемого на YouTube. «Россия — главная военная угроза для нашей родины, наиболее острая угроза. Но в долгосрочном плане экзистенциальной угрозой является Китай. Они отстают от России по своим возможностям, которые могут угрожать нашей стране, на 5-10 лет», — сказал генерал. Он отметил, что Китай уступает России по своим возможностям на 5-10 лет, поэтому сейчас страна не представляет никакой опасности для США. Ранее НАТО объявила Россию главной угрозой. Об этом говорится в новой стратегической концепции Североатлантического альянса.