В Херсонской области создают ЦИК для референдума о вхождении в РФ

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В Херсонской области готовы в любом случае войти в состав РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Херсонской области создают избирательную комиссию для проведения референдума по вхождению в состав РФ. Об этом сообщила пресс-служба Херсонской военной гражданской авиации.

«В ее состав войдут 7 человек», — приводит ТАСС заявление пресс-службы. Ранее власти Херсона уточнили, что регион хочет вступить в состав РФ в любом случае. По словам заместителя главы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова, референдум станет очень важным для всех освобожденных территорий.

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В Херсонской области создают избирательную комиссию для проведения референдума по вхождению в состав РФ. Об этом сообщила пресс-служба Херсонской военной гражданской авиации. «В ее состав войдут 7 человек», — приводит ТАСС заявление пресс-службы. Ранее власти Херсона уточнили, что регион хочет вступить в состав РФ в любом случае. По словам заместителя главы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова, референдум станет очень важным для всех освобожденных территорий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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