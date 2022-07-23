В Херсонской области создают ЦИК для референдума о вхождении в РФ

В Херсонской области готовы в любом случае войти в состав РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Херсонской области создают избирательную комиссию для проведения референдума по вхождению в состав РФ. Об этом сообщила пресс-служба Херсонской военной гражданской авиации.
«В ее состав войдут 7 человек», — приводит ТАСС заявление пресс-службы. Ранее власти Херсона уточнили, что регион хочет вступить в состав РФ в любом случае. По словам заместителя главы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова, референдум станет очень важным для всех освобожденных территорий.
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