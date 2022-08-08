Минобороны РФ: на Запорожской АЭС скакнуло напряжение

Из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожской атомной электростанции произошел скачок напряжения. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ.
«На Запорожской АЭС из-за обстрела произошел скачок напряжения. Он вызвал задымление на открытом распределительном устройстве станции», — сообщили в Минобороны.
Ранее ВСУ обстреляли АЭС из РСЗО «Ураган». Удар был нанесен по району хранилища отработанного ядерного топлива. В Кремле заявили, что обстрелы АЭС чреваты катастрофическими последствиями, пишет RT.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее главная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства подчеркивал, что оккупация Украины не является целью РФ.
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!
Из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожской атомной электростанции произошел скачок напряжения. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «На Запорожской АЭС из-за обстрела произошел скачок напряжения. Он вызвал задымление на открытом распределительном устройстве станции», — сообщили в Минобороны. Ранее ВСУ обстреляли АЭС из РСЗО «Ураган». Удар был нанесен по району хранилища отработанного ядерного топлива. В Кремле заявили, что обстрелы АЭС чреваты катастрофическими последствиями, пишет RT. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее главная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства подчеркивал, что оккупация Украины не является целью РФ.