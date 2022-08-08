Минобороны РФ: на Запорожской АЭС скакнуло напряжение

08 августа 2022 в 15:13 Размер текста - 17 +

На Запорожской АЭС произошло задымление Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожской атомной электростанции произошел скачок напряжения. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «На Запорожской АЭС из-за обстрела произошел скачок напряжения. Он вызвал задымление на открытом распределительном устройстве станции», — сообщили в Минобороны. Ранее ВСУ обстреляли АЭС из РСЗО «Ураган». Удар был нанесен по району хранилища отработанного ядерного топлива. В Кремле заявили, что обстрелы АЭС чреваты катастрофическими последствиями, пишет RT. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее главная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства подчеркивал, что оккупация Украины не является целью РФ.

Из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожской атомной электростанции произошел скачок напряжения. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «На Запорожской АЭС из-за обстрела произошел скачок напряжения. Он вызвал задымление на открытом распределительном устройстве станции», — сообщили в Минобороны. Ранее ВСУ обстреляли АЭС из РСЗО «Ураган». Удар был нанесен по району хранилища отработанного ядерного топлива. В Кремле заявили, что обстрелы АЭС чреваты катастрофическими последствиями, пишет RT. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее главная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства подчеркивал, что оккупация Украины не является целью РФ.