Замглавы Минэкономики назвал ХМАО и ЯНАО лидерами по инвестициям

Замглавы Минэкономики РФ Дмитрий Вахруков назвал ХМАО и ЯНАО лидерами по объемам инвестиций
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Кроме двух северных регионов чиновник Минэкономики назвал Москву, Санкт-Петербург и Татарстан. Фото:

Заместитель главы Минэкономики РФ Дмитрий Вахруков назвал ХМАО и ЯНАО традиционными лидерами по объемам инвестиций в основной капитал. Об этом чиновник рассказал в интервью «Коммерсанту».

«Территории, которые можно назвать традиционными лидерами по объемам инвестиций в основной капитал, как Москва, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Кроме того, в этот список входят Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан», — уточнил замглавы Минэкономики.

Ранее Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) подводит итоги участия региона в Петербургском международном экономическом форуме. 40,6 млрд рублей — на такую сумму инвестиций Югра заключила соглашений.

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Заместитель главы Минэкономики РФ Дмитрий Вахруков назвал ХМАО и ЯНАО традиционными лидерами по объемам инвестиций в основной капитал. Об этом чиновник рассказал в интервью «Коммерсанту». «Территории, которые можно назвать традиционными лидерами по объемам инвестиций в основной капитал, как Москва, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Кроме того, в этот список входят Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан», — уточнил замглавы Минэкономики. Ранее Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) подводит итоги участия региона в Петербургском международном экономическом форуме. 40,6 млрд рублей — на такую сумму инвестиций Югра заключила соглашений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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