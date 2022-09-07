Замглавы Минэкономики назвал ХМАО и ЯНАО лидерами по инвестициям

Замглавы Минэкономики РФ Дмитрий Вахруков назвал ХМАО и ЯНАО лидерами по объемам инвестиций

Кроме двух северных регионов чиновник Минэкономики назвал Москву, Санкт-Петербург и Татарстан. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель главы Минэкономики РФ Дмитрий Вахруков назвал ХМАО и ЯНАО традиционными лидерами по объемам инвестиций в основной капитал. Об этом чиновник рассказал в интервью «Коммерсанту».

«Территории, которые можно назвать традиционными лидерами по объемам инвестиций в основной капитал, как Москва, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Кроме того, в этот список входят Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан», — уточнил замглавы Минэкономики.

Ранее Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) подводит итоги участия региона в Петербургском международном экономическом форуме. 40,6 млрд рублей — на такую сумму инвестиций Югра заключила соглашений.