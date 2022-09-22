Лавров призвал раскрыть имена людей, погибших в Буче

22 сентября 2022 в 21:22 Размер текста - 17 +

Лавров призвал генсека ООН употребить свой авторитет для давления на Киев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные страны и генсек ООН Антониу Гутерреш должны посодействовать тому, чтобы Киев опубликовал имена людей, чьи тела были найдены в Буче. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Совета безопасности ООН. «Добейтесь от украинских властей, чтобы они… опубликовали имена тех людей, чьи трупы были показаны в городе Буча. Я об этом прошу уже не один месяц, никто не слышит, никто не хочет реагировать», — заявил Лавров. Он призвал Гуттереша «употребить свой авторитет». Трансляция выступления ведется на интернет-телевидении ООН. Ранее в Минобороны РФ подчеркивали, что заявление украинской стороны о «массовых убийствах» в городе Буча являются провокацией. По данным Минобороны, за время нахождения данного населенного пункта под контролем российских вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Новости об «убийствах» в Буче появились через четыре дня после того, как российские войска покинули город, тогда как на опубликованных фото были тела только что погибших людей.

Западные страны и генсек ООН Антониу Гутерреш должны посодействовать тому, чтобы Киев опубликовал имена людей, чьи тела были найдены в Буче. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Совета безопасности ООН. «Добейтесь от украинских властей, чтобы они… опубликовали имена тех людей, чьи трупы были показаны в городе Буча. Я об этом прошу уже не один месяц, никто не слышит, никто не хочет реагировать», — заявил Лавров. Он призвал Гуттереша «употребить свой авторитет». Трансляция выступления ведется на интернет-телевидении ООН. Ранее в Минобороны РФ подчеркивали, что заявление украинской стороны о «массовых убийствах» в городе Буча являются провокацией. По данным Минобороны, за время нахождения данного населенного пункта под контролем российских вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Новости об «убийствах» в Буче появились через четыре дня после того, как российские войска покинули город, тогда как на опубликованных фото были тела только что погибших людей.