СМИ назвали имена российских звезд, получающих самую большую пенсию

Самые большие пенсии от 48 до 60 тысяч рублей получают заслуженные и народные артисты России. К ним относятся Юрий Стоянов, Лариса Долина, Николай Расторгуев. Об этом сообщает издание Teleprogramma.pro.
«Самые большие пенсии от 48 до 60 тысяч рублей получают заслуженные и народные артисты России», — пишет издание со ссылкой на источник. «Так, по данным источника, у Елены Прокловой, Ангелины Вовк и Ольги Волковой размер пенсии составляет 48 тысяч рублей», — добавила «Мослента».
Ранее был назван средний размер пенсии в России в 2023 году. Так, в соответствующих документах по бюджету Соцфонда сообщается, что к концу 2023 средняя страховая пенсия в России составит 19 823 рубля.
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Самые большие пенсии от 48 до 60 тысяч рублей получают заслуженные и народные артисты России. К ним относятся Юрий Стоянов, Лариса Долина, Николай Расторгуев. Об этом сообщает издание Teleprogramma.pro. «Самые большие пенсии от 48 до 60 тысяч рублей получают заслуженные и народные артисты России», — пишет издание со ссылкой на источник. «Так, по данным источника, у Елены Прокловой, Ангелины Вовк и Ольги Волковой размер пенсии составляет 48 тысяч рублей», — добавила «Мослента». Ранее был назван средний размер пенсии в России в 2023 году. Так, в соответствующих документах по бюджету Соцфонда сообщается, что к концу 2023 средняя страховая пенсия в России составит 19 823 рубля.