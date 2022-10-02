СМИ назвали имена российских звезд, получающих самую большую пенсию

«Телепрограмма»: самую большую пенсию получают заслуженные и народные артисты России
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Лариса Долина и Этери Бериашвили на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, долина лариса
По информации издания, размер пенсии Ларисы Долиной составляет от 48 до 60 тысяч рублей Фото:

Самые большие пенсии от 48 до 60 тысяч рублей получают заслуженные и народные артисты России. К ним относятся Юрий Стоянов, Лариса Долина, Николай Расторгуев. Об этом сообщает издание Teleprogramma.pro.

«Самые большие пенсии от 48 до 60 тысяч рублей получают заслуженные и народные артисты России», — пишет издание со ссылкой на источник. «Так, по данным источника, у Елены Прокловой, Ангелины Вовк и Ольги Волковой размер пенсии составляет 48 тысяч рублей», — добавила «Мослента».

Ранее был назван средний размер пенсии в России в 2023 году. Так, в соответствующих документах по бюджету Соцфонда сообщается, что к концу 2023 средняя страховая пенсия в России составит 19 823 рубля.

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Самые большие пенсии от 48 до 60 тысяч рублей получают заслуженные и народные артисты России. К ним относятся Юрий Стоянов, Лариса Долина, Николай Расторгуев. Об этом сообщает издание Teleprogramma.pro. «Самые большие пенсии от 48 до 60 тысяч рублей получают заслуженные и народные артисты России», — пишет издание со ссылкой на источник. «Так, по данным источника, у Елены Прокловой, Ангелины Вовк и Ольги Волковой размер пенсии составляет 48 тысяч рублей», — добавила «Мослента». Ранее был назван средний размер пенсии в России в 2023 году. Так, в соответствующих документах по бюджету Соцфонда сообщается, что к концу 2023 средняя страховая пенсия в России составит 19 823 рубля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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