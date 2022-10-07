В Тобольске глава Службы внешней разведки РФ поставил задачу по интеграции Новороссии

07 октября 2022 в 14:22 Размер текста - 17 +

Сергей Нарышкин обратился к участникам форума по видеосвязи Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Выступая в Тобольске (Тюменская область), директор Службы внешней разведки и член Совета Безопасности РФ Сергей Нарышкин поставил перед учеными и вузами задачу по работе с историками и преподавателями вузов из новоприсоединенных к России регионов. Заявление Нарышкин сделал в рамках Первого национального форума преподавателей истории. «Несколько слов о выстраивании взаимодействия с историками Новороссии, преподавателями вузов ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей России. Необходимо активнее привлекать наших коллег в общероссийские научные и образовательные проекты, оказывать им поддержку. Я прошу членов экспертного совета по развитию исторического образования при Минобрнауки РФ, прежде всего — членов „Российского исторического общества“, с особой ответственностью подойти к решению этих серьезных, на мой взгляд — государственных, задач», — заявил Сергей Нарышкин. Он также добавил, что важно помочь молодым ученым из новоприсоединенных к РФ регионов в организации защит их диссертаций в ведущих российских вузах. Как ранее писало URA.RU, 7 октября в Тобольске проходит Первый национальный форум преподавателей истории, с участием главы Службы внешней разведки РФ, председателя «Российского исторического общества» Сергея Нарышкина и министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

Выступая в Тобольске (Тюменская область), директор Службы внешней разведки и член Совета Безопасности РФ Сергей Нарышкин поставил перед учеными и вузами задачу по работе с историками и преподавателями вузов из новоприсоединенных к России регионов. Заявление Нарышкин сделал в рамках Первого национального форума преподавателей истории. «Несколько слов о выстраивании взаимодействия с историками Новороссии, преподавателями вузов ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей России. Необходимо активнее привлекать наших коллег в общероссийские научные и образовательные проекты, оказывать им поддержку. Я прошу членов экспертного совета по развитию исторического образования при Минобрнауки РФ, прежде всего — членов „Российского исторического общества“, с особой ответственностью подойти к решению этих серьезных, на мой взгляд — государственных, задач», — заявил Сергей Нарышкин. Он также добавил, что важно помочь молодым ученым из новоприсоединенных к РФ регионов в организации защит их диссертаций в ведущих российских вузах. Как ранее писало URA.RU, 7 октября в Тобольске проходит Первый национальный форум преподавателей истории, с участием главы Службы внешней разведки РФ, председателя «Российского исторического общества» Сергея Нарышкина и министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.