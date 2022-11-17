Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
События на Майдане. Киев, киев, министерство иностранных дел украины
Взрывы слышны в городе и области (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Киевской области и самой столице Украины раздаются взрывы, работает система ПВО. Об этом сообщают местные СМИ.

«В Киеве взрыв. В районе Софиевской Борщаговки был слышен сильный взрыв. Также слышны взрывы со стороны Борисполя», — пишет telegram-канал Инсайдер UA.

Как сообщает Reuters, в Одессе взорван порт. Также взрывы слышны в Днепропетровске. По всей стране объявлена воздушная тревога.

Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве 15 ноября. Однако Минобороны РФ опровергло причастность к ним.

Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — каждый вечер в одном письме. Подписывайтесь на нашу эксклюзивную рассылку !
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Киевской области и самой столице Украины раздаются взрывы, работает система ПВО. Об этом сообщают местные СМИ. «В Киеве взрыв. В районе Софиевской Борщаговки был слышен сильный взрыв. Также слышны взрывы со стороны Борисполя», — пишет telegram-канал Инсайдер UA. Как сообщает Reuters, в Одессе взорван порт. Также взрывы слышны в Днепропетровске. По всей стране объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве 15 ноября. Однако Минобороны РФ опровергло причастность к ним.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...