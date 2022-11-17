Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве

Взрывы слышны в городе и области (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Киевской области и самой столице Украины раздаются взрывы, работает система ПВО. Об этом сообщают местные СМИ.
«В Киеве взрыв. В районе Софиевской Борщаговки был слышен сильный взрыв. Также слышны взрывы со стороны Борисполя», — пишет telegram-канал Инсайдер UA.
Как сообщает Reuters, в Одессе взорван порт. Также взрывы слышны в Днепропетровске. По всей стране объявлена воздушная тревога.
Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве 15 ноября. Однако Минобороны РФ опровергло причастность к ним.
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