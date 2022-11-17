Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве 17 ноября 2022 в 12:07 Размер текста - 17 + Взрывы слышны в городе и области (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киевской области и самой столице Украины раздаются взрывы, работает система ПВО. Об этом сообщают местные СМИ. «В Киеве взрыв. В районе Софиевской Борщаговки был слышен сильный взрыв. Также слышны взрывы со стороны Борисполя», — пишет telegram-канал Инсайдер UA. Как сообщает Reuters, в Одессе взорван порт. Также взрывы слышны в Днепропетровске. По всей стране объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве 15 ноября. Однако Минобороны РФ опровергло причастность к ним. В Киевской области и самой столице Украины раздаются взрывы, работает система ПВО. Об этом сообщают местные СМИ. «В Киеве взрыв. В районе Софиевской Борщаговки был слышен сильный взрыв. Также слышны взрывы со стороны Борисполя», — пишет telegram-канал Инсайдер UA. Как сообщает Reuters, в Одессе взорван порт. Также взрывы слышны в Днепропетровске. По всей стране объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве 15 ноября. Однако Минобороны РФ опровергло причастность к ним. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям