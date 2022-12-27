Российские войска уничтожили украинских штурмовиков на донецком направлении

27 декабря 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

На донецком направлении уничтожена группа украинских штурмовиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия нанесла поражение 79-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он также уточнил, что было уничтожено до 60 украинских военнослужащих. «На донецком направлении в ходе успешных наступательных действий нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ», — сказал Конашенков. Заявление было опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. Также были ликвидированы три боевые машины пехоты и семь автомобилей. Ранее в минобороны сообщали о новых выгодных позициях на донецком направлении. Их удалось занять в ходе успешных наступательных действий ВС РФ, передает RT. Также Минобороны докладывало об уничтожении группы иностранных наемников на донецком направлении. Тогда поражение было нанесено 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ.

Российская армия нанесла поражение 79-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он также уточнил, что было уничтожено до 60 украинских военнослужащих. «На донецком направлении в ходе успешных наступательных действий нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ», — сказал Конашенков. Заявление было опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. Также были ликвидированы три боевые машины пехоты и семь автомобилей. Ранее в минобороны сообщали о новых выгодных позициях на донецком направлении. Их удалось занять в ходе успешных наступательных действий ВС РФ, передает RT. Также Минобороны докладывало об уничтожении группы иностранных наемников на донецком направлении. Тогда поражение было нанесено 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ.