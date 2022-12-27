Российские войска уничтожили украинских штурмовиков на донецком направлении

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На донецком направлении уничтожена группа украинских штурмовиков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия нанесла поражение 79-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он также уточнил, что было уничтожено до 60 украинских военнослужащих.

«На донецком направлении в ходе успешных наступательных действий нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ», — сказал Конашенков. Заявление было опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. Также были ликвидированы три боевые машины пехоты и семь автомобилей.

Ранее в минобороны сообщали о новых выгодных позициях на донецком направлении. Их удалось занять в ходе успешных наступательных действий ВС РФ, передает RT. Также Минобороны докладывало об уничтожении группы иностранных наемников на донецком направлении. Тогда поражение было нанесено 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ.

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Российская армия нанесла поражение 79-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он также уточнил, что было уничтожено до 60 украинских военнослужащих. «На донецком направлении в ходе успешных наступательных действий нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ», — сказал Конашенков. Заявление было опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. Также были ликвидированы три боевые машины пехоты и семь автомобилей. Ранее в минобороны сообщали о новых выгодных позициях на донецком направлении. Их удалось занять в ходе успешных наступательных действий ВС РФ, передает RT. Также Минобороны докладывало об уничтожении группы иностранных наемников на донецком направлении. Тогда поражение было нанесено 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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